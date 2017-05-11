﻿市場簡訊

—沽空機構匿名分析再度發佈報告，質疑中國信貸（8207）持有35%股權的上海即富之客戶可靠度，匿名分析給予公司「建議強烈沽售」評級，指股價僅值0.17元。







—佳兆業（1638）公佈，今年首4個月的總合約銷售約為112.14億元人民幣，總合約建築面積約為72.1994萬平方米，分別增約27%及11.9%。平均售價約為每平方米1.5532萬元人民幣，較去年同期增長約13.5%。今年4月份錄得約32.72億元人民幣的總合約銷售，增長約12.1%。







—合景泰富（1813）公佈今年4月總預售額為28.90億元人民幣，減少6.5%，總預售建築面積為91000平方米。







—長江生命（775）調整合營業務，專注生產及精煉業務。公司以1.94億港元購入生產及精煉鹽業務DSL 50%股權；以1040萬港元出售於紐西蘭及其他市場銷售零售包裝食鹽產品業務的C-Skell 49%股權；又以1.08億港元出售澳洲銷售零售包裝食鹽產品業務的Salpak 55.88%股權。







—通達集團（698）公佈，主要股東Landmark Worldwide控股有意通過第二配售，配售最高約3.8699億股股份，相當於已發行股本約6.4%。







—中芯國際（981）宣佈，趙海軍獲委任為首席執行官，接替邱慈雲，邱慈雲獲委任為非執行副董事長及調任為非執行董事，今年5月11日起生效。







—大新銀行（2356）執董兼零售銀行處主管王美珍表示，大新將致力改善分行網絡覆蓋，包括計劃於未來數年開設3至5間分行，並增聘50位前線員工。目前該行共有45間分行。她又指，該行的個人銀行業務收入及盈利，在今年首季按年均錄得雙位數增長，有信心未來可維持增長勢頭。







—法巴公佈，成為亞洲首家推出美元兌離岸人民幣的外匯窩輪發行商，該行亦會發行美元兌加幣的外匯窩輪。美元兌離岸人民幣及美元兌加幣窩輪均於今天開始在港交所交易。







—蘋果公司股價穩步向上，周二在美市首次突破8000億美元市值，達到8028億美元（約6.26萬億港元），成為美國史上首家突破8000億美元市值公司。蘋果股價今年以來累升33%，自去年11月美國大選以來升幅近50%。







—美國迪士尼上季賺超過186億港元，該集團投資50億美元、去年開幕的上海迪士尼上季已錄得盈利，估計首財年已可收支平衡。迪士尼截至4月1日的第二財季錄得純利23.9億美元（約186.4億港元），按年升11.7%，扣除特殊項目後每股盈利為1.5美元，勝過市場預期；季內營業額增2.8%，至133.4億美元。







—內地愈趨富有且慣於聯網生活的新一代，開始利用簡單的手機程式在海外置業，據《華爾街日報》報道，應運而生的手機程式「有路網」，正提供投資海外物業的配套服務，其年僅33歲的營運總裁王皓稱，其網站每月活躍用戶中約80%是20至39歲青年，且有兩萬名客戶已在海外購置房產或準備置業。據估計，利用該平台置業的客戶中佔三至四成是千禧新生代。