﻿傳中央七一贈港大禮 美股三大指數回氣

美國股市早段下挫，杜指曾跌144點，跌至20798點；納指亦從周三的紀錄收市高位回落，曾跌53點。受梅西百貨（Macy's）股價急挫超過10%拖累，零售股一度顯著下跌。



杜瓊斯工業平均指數截至四時收報20919點，跌23點；納斯達克指數收報6115點，跌13點；標普500指數收報2394點，跌5點。滙控（005）美國預託證價格報67.90港元，較香港收市價跌0.05港元；中移動（941）美國預託證價格報85.12港元，較香港收市價跌跌0.13港元。



首領失業金人數減



梅西百貨上季同店銷售下跌4.6%，跌幅較市預期的3.5%為高；同季盈利表現亦不及預期。該公司股價昨日曾大跌14%。



美國上周（截至5月6日）的首次申領失業援助人數減少2000人，報23.6萬人，人數少於市場此前預期的24.5萬人；波動較小的四周移動平均數字維持在24.4萬人。前周的持續申領失業援助人數減少6.1萬人，報191.8萬人，人數少於市場預期的198萬人。



另外，美國的生產物價指數在3月下跌0.1%後，4月份升0.5%，升幅高於市場預期的0.2%。按年計升幅為2.5%，升幅亦大於市場預期的2.2%。



港股昨日則連升四日，恒指昨早高開後升幅擴大，高位突破25200點水平，收報25125點，升110點；國指收報10257點，漲30點，大市成交815億元。尾市傳出中央七一前送大禮入市撐港股，惟港股四連升後已見疲態，未現尾盤飆升之勢。市場分析認為，短線港股將反覆向好，中線有望上試25600點。



港股四連升 騰訊長和系領軍



重磅股騰訊（700）昨日升1.68%，支持大市向上，長和系股份亦有追捧，長和（001）及長實（1113）升約1.2%。不過遭沽空機構狙擊的瑞聲科技（2018），股價逆市急挫10%，是跌幅最大藍籌。電力股繼續造好，華潤電力（836）升超過2.71%，大唐發電（991）急升5.81%。



臨近回歸20周年大日子，昨日下午市場再度傳出中央準備向香港送大禮。據外電報道，內地正制訂「七一」前穩定港股計劃，為中央領導人訪港及香港新一任特首就職前營造良好氣氛。外電向國務院港澳辦及香港證監會查詢均未獲回覆；香港特首辦公室表示不予置評；港交所（388）發言人則拒評市場傳聞，並指干預市場違反本港法規。



消息指，計劃將由一些具中資背景公司具體執行，所需資金已準備就緒，如有需要可以入市，惟尚未清楚這些資金在何種情況下入市及具體金額。