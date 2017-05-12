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﻿Snap勁蝕 股價急插

2017-05-12 列印
  美國即時通訊軟件Snapchat母企Snap Inc.上季勁蝕逾170億港元，且營業額遜預期，加上用戶增長放慢，其股價周四初段重挫逾23%，曾跌5.39美元，見17.59美元，接近3月上市時的17美元。

跌至接近上市價

　　Snap發表3月1日首次公開招股（IPO）後的第一份季度業績，首季度淨蝕22億美元（約170億港元），每股虧損2.31美元，對比去年同期虧損為1.04億美元；上季虧損與20億美元IPO認股權獎勵有關，單是創辦人斯皮格爾已獲發達7.5億美元獎勵，但扣除這筆支出後的虧損仍高於去年同期。

  該公司上季營業額近1.5億美元，遜於市場預期的1.58億美元。同期活躍用戶為1.66億，按年增長36%，升幅較前季有所放緩。
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