﻿一帶一路信貸總額 三大行合計1.5萬億 高峰論壇即將舉行

「一帶一路」國際合作高峰論壇將於本月14及15日在北京舉行，中國銀行業協會、工行（1398）、中行（3988）昨日披露，截至去年底止，工行、中行、建行（939）三大銀行，向「一帶一路」沿線國家提供信貸，合計達到2254億美元（折合約1.56萬億人民幣）。



工行副行長張紅力表示，截至去年底，工行支持「一帶一路」沿線項目212個，承貸金額674億美元；中行副行長許羅德表示，中行跟進了469個相關大型項目，提供授信支持680億美元，今年底預計將超過1000億美元。



中國銀行業協會專職副會長潘光偉稱，建行（939）在「一帶一路」沿線儲備180多個重大項目，信貸規模900億美元。因此，三大行已為「一帶一路」項目提供授信2254億美元。另外，中信銀行（998）也為「一帶一路」儲備300個項目。



治線國家政經存風險



此外，兩大政策性銀行——國開行及進出口銀行，截至去年底為「一帶一路」項目的貸款餘額已達2000億美元。



談到投資風險，潘光偉稱，首先是信用風險，因沿線國家項目期限長、資金需求量大，部份項目的經濟效益不明顯，加上沿線國家政治、經濟情況不太一致，有的企業履約及還款能力差別很大。其次，有市場風險和合規風險。



另外，據中國證券網引述消息，監管部門已向銀行發文，了解銀行間金融市場同業拆借、貸款、票據等利率情況，並要求銀行於5月11日下午向所在地監管部門報告。



4月份以來，金融監管風暴愈颳愈猛，4月底10年期債券收益率升穿3.7%，近日10年期國開行債券收益率已升至4.555%。而在金融去槓桿的2013年，銀行體系曾經歷長達數月的「錢荒」，至2014年首季，10年國債收益率最高達4.7%。



去槓桿扯高債息



恒豐銀行分析員蔡浩表示，目前債市收益率仍未攀升至2013年「錢荒」時期的高位，但當前金融去槓桿力度之大，債市調整壓力較2013年有過之而無不及。



交行金融中心高級研究員陳冀表示，過快去槓桿或監管加強，可能扯高短期利率，這並非監管當局的初衷。



人行旗下的《金融時報》透露，央行近期正召集「一行三會」會議，探討加強監管政策溝通、協調，以利統籌推進，落實監管。



標準普爾發表報告指，中國政府有意壓縮內地信貸增長、同業資金膨脹，進一步控制金融風險。標普認為，大型、中型或小型銀行信貸狀況繼續分化，小型銀行信貸狀況最快被蠶食，主要由於這類銀行依賴同業資金，資本水平弱化。標普稱，中國過去內地數月債券發行減少，資金缺口主要由銀行貸款增加、股本融資及影子銀行活動填補，造成近期同業拆息及信貸孳息上升，減少新債券發行會增加發行人的再融資風險，高槓桿企業的風險更大，短期可能觸發更多的企業債務違約。