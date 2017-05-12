﻿「蝙蝠俠」狙擊藍籌 瑞聲嚇窒失守紅底

首次有市值逾千億元的藍籌股被狙擊！瑞聲科技（2018），昨日被沽空機構「葛咸城研究」（Gotham City Research）質疑其毛利率異常地高於同業，甚至蘋果，及利用逾20間關聯公司誇大盈利等，導致瑞聲昨日急挫11%，失守「紅底股」，市值蒸發逾百億元。



葛咸城昨日只是發表5頁紙的「預告」，未有披露詳細的狙擊「證據」，但已導致瑞聲昨日最多跌13%，更失守「紅底股」，收市報99.4元，跌10.5%，市值單日蒸發逾142億元。葛咸城表示，持有瑞聲短倉，稍後亦會公佈更多的報告內容，並預計瑞聲將跌至40至50元水平，目標價為44元，即比現價再要跌56%。



瑞聲昨日未有停牌，並於下午約兩點極速發通告強烈否認報告內容，稱保留採取法律行動權利。瑞聲執行董事莫祖權接受媒體查詢時強調，有充份的核數報告，由德勤會計師對公司的財務表現作認證。瑞聲今日將公佈首季業績，並舉行記者會及投資者電話會議解釋業績。市場關注管理層在會上會否就沽空報告作進一步澄清。



葛咸城報告聲稱，有理由相信瑞聲自2014年起，利用超過20間未披露關聯公司誇大盈利，至少20間未公開關連供應商是與瑞聲行政總裁有關，並利用上述關連公司逃避蘋果的勞工要求。葛咸城相信，蘋果將會就其報告對瑞聲展開調查，導致瑞聲的毛利率最終錄下跌。



蘋果概念股受累腳軟



受瑞聲遭沽空機構狙擊拖累，加上市傳iPhone8將延遲面世，蘋果概念股一度全線下挫。舜宇（2382）一度挫7.4%，收市跌1.8%，報65.8元；昨日除息的ASM太平洋（522），收市微跌0.33%，報120.8元；丘鈦（1478）早上高開升至一年新高後，急速下跌低見6.35元，全日跌3.81%，收報6.57元；比亞迪電子（285）則跌1.3%；高偉電子（1415）無升跌。另外，通達（698）前晚公告，主要股東配售減持套現11億元，股價曾挫9.1%，收市跌8.12%，成交額19.28億元。