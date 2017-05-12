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﻿本地售電跌 中電增派息

2017-05-12 列印
　　中電控股（002）昨日公佈季度業績，季度派息每股2仙，至59仙，即3.5%，反映對全年業績及現金流甚有信心。

　　中電去年11月與中廣核電力簽訂有條件的股權轉讓協議，收購廣東省陽江核電17%股權，現正等待內地監管機構的審批，預計交易在未來數月內將可完成。中電今年首季本地售電量65.12億度，減少1.8%，因去年天氣較冷和潮濕，而且2016年是閏年而多出一天。今年的供暖和抽濕負荷下降，住宅客戶售電量大幅減少11.7%，完全抵銷了商業、基建及公共服務和製造業客戶售電量的升幅。售予中國內地的電量為1.74億度，與去年同期相若。首季總售電量下跌1.6%至66.86億度。
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