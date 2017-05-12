 Advertisement
  • 2017年5月12日 星期五
  • 29º
  • 68%
熱門： 姦劫鄧桂思電騙反恐演習不懂撒嬌的女人

日報新聞 > 財經

﻿渣打料首季佳績可持續

2017-05-12 列印
        市場普遍預料美國6月會再加息，渣打（2888）香港區行政總裁禤惠儀表示，美息向上有助本港銀行盈利增長；至於該行現時各項業務的表現，正延續今年首季的良好勢頭。

　　禤惠儀表示，對渣打今年的資產負債表及客戶人數增長滿意，特別是財富管理、零售、企業銀行業務的表現較佳。她認為，美國加息有助銀行息差擴闊，利好銀行盈利增加。她重申，由於美息趨升，預料按揭息率再大幅下調的空間不大，若按息再下調並不健康。她指，現時大部份客戶改用電子銀行處理日常銀行交易，因此分行已傾向為客戶處理財富管理及保險等較複雜的服務需要。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd