﻿美油儲跌幅超預期 油價曾升1.75%

國際油價在周三大幅高收逾3%後，昨日升勢未歇，美英兩地油價繼續受美國上星期原油庫存錄得今年來最大跌幅所帶動，一度分別重上每桶48美元和51美元。美匯回軟，利好現貨金價回穩至每盎司1227美元。日圓從8周低位喘穩至113兌1美元水位，紐元則在中性息口前景下跌見68美仙的11個月低位。



紐約期油價周四曾升83美仙或1.75%，見每桶48.16美元；倫敦期油價亦曾升87美仙或1.73%，見每桶51.09美元。兩項油價分別為上周三以來高位。美英兩地期油價周三收市分別升3.16%和3.06%。美國能源部當日公佈，上周原油庫存減少525萬桶，是連續第5周報跌，也創去年12月以來最大單周升幅；總數報5.225億桶，是今年2月以來最少。



另外，石油輸出國組織（OPEC）月報顯示，油組4月份的平均每日產量減少1.8萬桶。但媒體引述來自沙特阿拉伯消息來源指出，作為油組最大產油國，沙國上月日產量增加接近5萬桶。



金價方面，受美匯下跌影響，紐約6月期金價昨曾隔日升8.8美元或0.72%，見每盎司1227.7美元；倫敦現貨金價亦升8.67美元或0.71%，見每盎司1227.9美元。



美匯指數連升3個交易日後昨日反覆偏軟，曾跌見99.486點，隔日跌0.18%。日圓昨日從114.37兌1美元的8周低位喘穩，曾回升0.72%，見113.46兌1美元（每百日圓兌6.84港元）。特朗普日前突然解僱聯邦調查局長科米，引發的市場避險情緒尚未完全消散，但市場押注聯儲局下月加息機率高達九成，抵銷美匯部份跌幅，令日圓升幅有限。



紐西蘭和英國兩地央行昨日議息後按兵不動，分別維持基準利率於1.75厘和0.25厘水平不變，紐國央行維持中性貨幣政策立場，而英國央行則指加息與否須視乎未來能否順利脫歐。其後紐元和英鎊雙雙走低，紐元曾跌1.76%，跌至68.18美仙（紐元兌5.29港元）的11個月新低；英鎊亦跌0.68%，見1.285美元，兌港元跌穿10算，見9.97算。