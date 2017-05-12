﻿美油儲跌幅超預期 油價曾升1.75%

紐約期油價周四曾升83美仙或1.75%，見每桶48.16美元；倫敦期油價亦曾升87美仙或1.73%，見每桶51.09美元。兩項油價分別為上周三以來高位。美英兩地期油價周三收市分別升3.16%和3.06%。美國能源部當日公佈，上周原油庫存減少525萬桶，是連續第5周報跌，也創去年12月以來最大單周升幅；總數報5.225億桶，是今年2月以來最少。
另外，石油輸出國組織（OPEC）月報顯示，油組4月份的平均每日產量減少1.8萬桶。但媒體引述來自沙特阿拉伯消息來源指出，作為油組最大產油國，沙國上月日產量增加接近5萬桶。
金價方面，受美匯下跌影響，紐約6月期金價昨曾隔日升8.8美元或0.72%，見每盎司1227.7美元；倫敦現貨金價亦升8.67美元或0.71%，見每盎司1227.9美元。
美匯指數連升3個交易日後昨日反覆偏軟，曾跌見99.486點，隔日跌0.18%。日圓昨日從114.37兌1美元的8周低位喘穩，曾回升0.72%，見113.46兌1美元（每百日圓兌6.84港元）。特朗普日前突然解僱聯邦調查局長科米，引發的市場避險情緒尚未完全消散，但市場押注聯儲局下月加息機率高達九成，抵銷美匯部份跌幅，令日圓升幅有限。
紐西蘭和英國兩地央行昨日議息後按兵不動，分別維持基準利率於1.75厘和0.25厘水平不變，紐國央行維持中性貨幣政策立場，而英國央行則指加息與否須視乎未來能否順利脫歐。其後紐元和英鎊雙雙走低，紐元曾跌1.76%，跌至68.18美仙（紐元兌5.29港元）的11個月新低；英鎊亦跌0.68%，見1.285美元，兌港元跌穿10算，見9.97算。