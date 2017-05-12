﻿微信支付進軍日本 冀合作商年內達千戶

騰訊（700）旗下的微信支付在日本的代理商之一Fullpay株式會社舉行成立慶祝招待會，Fullpay董事東鄉孝士於會上表示，公司將於一年內把旗下代理的微信支付合作商戶由目前約100間增至1000間。Fullpay由情報環境solution株式會社及中國信息科技（8178）合資，Fullpay更獲凱華集團（275）入股，Fullpay行政總裁王鉅成表示，對微信支付的日本市場很有信心。



凱華昨晚發出通告，表示將以1530萬港元，收購Fullpay的51%股權，交易以現金支付。



Fullpay主要從事微信支付結算業務，並為其拓展日本的市場份額，以及協助日本商戶營運微信公眾號及作中國市場推廣工作。東鄉孝士表示，中國遊客一直有「爆買」的消費習慣，雖然此消費模式在近年有所改變，但仍不減他們的消費力，加上中國遊客消費多以手機平台付款，若日本商戶能通過引入中國付款平台，獲得他們部份的消費力，相信對日本經濟有莫大裨益。