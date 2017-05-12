﻿IFC外望——狙擊瑞聲首腦 自詡蝙蝠俠

熟悉美國漫畫的人，一看到葛咸城研究的名稱，自然聯想到這間沽空機構的創辦人，必定是蝙蝠俠的粉絲，因為葛咸城就是漫畫虛機的罪惡之城。事實上，葛咸城研究負責人Daniel Yu，也是以股壇蝙蝠俠自居，認為官方監管機構資源有限，沽空機構可以彌補不足，把欺騙股民的公司掀出來。現年35歲的Daniel Yu，為美籍亞裔人士，在著名學府麻省理工畢業，曾在對沖基金任職分析師。



冀彌補官方監管不足



對於成立以葛咸城研究為名的沽空機構，Daniel Yu接受外電訪問時曾解釋，他確實是受到蝙蝠俠所啟發。他說如果仔細留意蝙蝠俠的故事，蝙蝠俠其實都是按照法律精神做事，並不是濫用私刑。不過，當官方執法機構沒有足夠的人力物力把壞人繩之於法時，蝙蝠俠便會出手。Daniel Yu指出，他也是受這種精神鼓舞，希望可以證明，世界並不屬於那些好像永遠不落網的不法分子。



葛咸城研究在2013年開始在歐洲市場狙擊上市公司，成名之作，是在2014年唱淡英國科技公司Quindell，令該公司股價單日暴跌40%，連行政總裁也要辭職。同年又揭破西班牙Wifi供應商Let's Gowex的假帳，逼令該公司申請清盤。這次葛咸城研究轉戰港股市場，是否也有同樣威力，仍要拭目以待。



李嘉誠愛港願在此終老



長和系主席李嘉誠昨日在股東周年大會上，大談他愛香港之情，打算在香港終老，李嘉誠表示，由一九四零年來港定居至今，有七十七年，對香港感情好深厚。至於接班問題，李嘉誠強調他隨時退休也可以，因為長子兼副主席李澤鉅（Victor） 和所有執行董事，都會在他退休後繼續做下去，而李澤鉅會頂替他的位置。



有股東問到兩年前李嘉誠曾指前景不太明朗，未敢退休。李嘉誠會否現正考慮退下來？李嘉誠指，「自己隨時退休都得，Victor同所有執董，我退休佢哋會繼續做，Victor頂替我嘅位置，公司亦成熟，如無意外，對公司前途充滿信心，大家放心，我退唔退休無大影響。」



在昨日下午舉行的長實地產股東會上，第一個提問的小股東，一開口就「祝李生你身體健康！」超人反應好快，笑得很開心，連聲多謝大家支持。



對於李嘉誠退休的看法，有出席昨日股東會的小股東表示，不擔心李嘉誠退休的接班問題，因為李澤鉅接手後，集團的業務發展相當順利，同時又對管理團隊有信心。李嘉誠明年就到九十歲，在三月底的業績記者會時，他笑說如果尚未着手處理交棒安排，是愚蠢。



高瞻