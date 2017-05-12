﻿市場簡訊

—會德豐（020）副主席梁志堅於股東會後表示，現時市場承接力仍然強，預計今年內樓市尚有5%升幅。對於九倉（004）研究以實物分派投資物業以房託形式上市，以及證券大行猜測分拆投資物業可能是會德豐系重組第一步，梁志堅則未有回應會德豐有否私有化九倉地產發展業務的計劃，指九倉發展仍然由九倉方面負責，會德豐長遠則有打算增加投資物業比重。







—電視廣播（511）回購股份獲得收購及合併委員會批准繼續進行，但餘波未了，證監會指電視廣播副主席黎瑞剛才是大股東，質疑他的背後尚有話事人。商務及經濟發展局長蘇錦樑回應，指通訊事務管理局已收到證監會遞交的相關資料，會研究有否涉及《廣播條例》和牌照條款規管問題，並會就此諮詢法律意見。佔電視廣播14%股份的外資基金Silchester就裁決開腔，認為問題性質嚴重，應叫停回購，並提出發每股9.6元特別股息作為替代。







—領展（823）公佈，以40.65億元人民幣收購廣州市荔灣區西城都薈廣場的交易已經落實成交。



領展管理人已根據房地產投資信託基金守則，通過多於兩層特別目的投資工具持有該物業，持有架構已獲證監會允許。領展行政總裁王國龍表示，領展首項廣州投資，連同北京歐美匯購物中心及上海領展企業廣場，進一步拓展中國版圖。







—交通銀行（3328）分拆的交銀國際（3329）昨天中午截止公開發售，市場消息透露，已錄得1.5倍超額認購。交銀國際招股價介乎2.6元至3.1元，將在下周五（19日）掛牌。



—市場消息透露，廣州農村商業銀行將於下周二（16日）招股，預計最高集資10億美元（約78億港元），保薦人為中金、招商證券、建銀國際、農銀國際。另外，年初遭證監會叫停上市的日本針織成衣供應鏈商尚捷（8183），將於下周一捲土重來，公佈最新創業板上市計劃詳情，據悉，尚捷今次會公開招股，不會只以配售形式上市，招股日同為下周二。







—光宇國際（1043）公佈，其非全資附屬公司哈爾濱光宇蓄電池股份為日常流動資金需求，將自中國進出口銀行黑龍江分行取得一筆7000萬元人民幣信貸融資。作為該融資之擔保，公司控股股東、主席兼執行董事宋殿權（持公司2.615億股約佔65.89%股權），於2017年5月10日簽立一份股份質押，將以進出口銀行黑龍江分行為受益人，質押其所持6500萬股股份，約佔公司16.38%權益。







—精熙國際（2788）公佈，第一季公司溢利284萬美元，按年升2.14倍。







—碧桂園（2007）昨日宣佈，朱榮斌因需要更多時間陪伴及照顧家人，因而辭任執行董事、聯席總裁及執行委員會成員，6月1日起生效。







—華僑銀行宣佈，正式簽署協議收購澳大利亞國民銀行的新加坡及香港私人財富業務，預計今年底前完成交易。截至2月底，該業務包含約17億美元（約132.6億港元）住宅按揭貸款及30.5億美元多種貨幣存款，涉及客戶1.1萬名。交易金額按該業務於交易完成日的帳面值或資產淨值計算。按上述貸存計，該業務出現負資產淨值。