﻿杜嘉祺過檔滙控 有信心交棒後友邦續增長

即將在6月離任的友邦（1299）首席執行官杜嘉祺，出席最後一次股東會。他表示，對友邦上市以來出色的成績感驕傲，與現任區域首席執行官黃經輝的交接工作順利，而且跟他共事近25年，有信心友邦在黃經輝帶領下，公司業務會保持強勁增長。



至於離開友邦後會轉到滙控（005）出任主席，他稱，很榮幸可在友邦及滙控工作，兩家都是優秀的公司，並對未來的工作感到期待。他指，在友邦7年的工作擁有難忘很多回憶，並感謝股東對他的支持。



另外，內地去年收緊銀聯卡在境外投保，杜嘉祺表示，公司首季業績仍錄得理想增長，公司未有受大影響。



而公司未來或會面對政治及內地的監管風險，但相信友邦有經驗應對。他重申業務會繼續集中亞太地區。