﻿基建鐵路股料熱炒 恒指有望25000反覆向上

國家主席習近平於「一帶一路」國際合作高峰論壇上明言，會加大對「一帶一路」建設資金支持，向絲路基金新增資金1000億元人民幣，此話一出勢炒起一帶一路概念股，分析預期基建、鐵路股有望成受惠股份，並預測今天恒指將會高開，在25000點反覆向上。



習近平續指，同時鼓勵金融機構開展人民幣海外基金業務，規模預計約3000億元人民幣。事實上，恒指上周已連升4個交易日，累漲649點，加上有傳國家隊入市，早前表現落後於大市的內銀、內險股已率先有資金追入。



展望本周，本周三為「股王」騰訊公佈第一季業績，市場對其季績寄予厚望，季績公佈前騰訊於上周的股價已不繼創新高。至於上周五美國預託證券（ADR）表現，騰訊股價一枝獨秀，較本港收市升2.58%，折合港元收報260.78元，創歷史新高；港交所（388）則較本港收市升0.28%，滙控（005）則升0.07%。



國泰百麗或被剔出藍籌



另一方面，本周二MSCI將進行半年檢討，而恒生指數亦收於本周五公佈季檢結果，投資者需留意季檢結果就指數成份股的調整，有市場分析預期，國泰（293）流動市值偏低，有可能被剔出藍籌股。此外，百麗（1880）同樣有機會被剔出藍籌股之列。



至於地緣政治局勢方面，北韓於昨天再次試射導彈，或者外圍有所影響。外圍方面，本周只有18家標普上市公司公佈季度業績，主要是零售股包括Target、沃爾瑪，以及科網股例如股思科系統、Salesforce和阿里巴巴等。



時富金融優越投資服務部顧問黎永良表示，留意到近期大戶或大行大手買入ETF（交易所買賣基金），似靜候市場變動，而另一方面習近平明言向絲路基金新增資金1000億元人民幣，勢谷一帶一路概念股炒上去，他相信基建、鐵路股有望成受惠股份，並會輪流炒作，黎永良預期恒指今天將高開，並於25000點反覆向上。



至於耀才證券研究部總監植耀輝則認為，恒指相對環球股市的股值仍然偏低，所以吸引到一定資金來港買股，加上北水南下，資金流入股市相信不是問題，惟港股之前已累積一定升幅，短期或有可能借勢調整。此外，植耀輝留意到市場上有部份二、三線股份有減持和配股的行動，或顯示股市有見頂的情況，但他稱情況未蔓延到一線股份，所以投資者不用過份擔心。至於一帶一路方面，植耀輝相信會借勢短期炒作，恒指本周於24800點至25300點附近上落。