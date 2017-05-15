﻿捉緊一帶一路商機 王健林：重點發展 互聯互通機會多

「一帶一路」國際合作高峰論壇昨日開幕，萬達集團董事長王健林在論壇期間表示，未來萬達將把發展重點放在「一帶一路」上。



王健林表示，海外發展戰略、跨國發展戰略更多集中在「一帶一路」沿線國家，也就是亞歐非這些區域，過去萬達更多集中在歐美、北美比較多，現在「一帶一路」有這麼多資金支持，還有好多互聯互通機會，肯定會往這發展。



此外，亞投行行長金立群在同場亦表示，亞投行目前有77個成員，今年底前預計將達到約85個成員，其中包括香港。亞投行上周六公佈，其理事會已通過批准7個申請者加入亞投行的決議，獲批成員總數達到77個。這7個未來成員是：巴林、塞浦路斯、薩摩亞、玻利維亞、智利、希臘及羅馬尼亞；這些國家在繳付第一期實繳股本後，將正式成為亞投行的成員。



周小川倡銀行支持



一帶一路是國家發展策略，人民銀行行長周小川亦開腔表示，中國希望促進和一帶一路國家的金融合作，使用當地貨幣將降低成本、促進金融穩定。他指出，商業銀行應該支持一帶一路項目。周小川於本月初曾在《中國金融》雜誌撰文稱，一帶一路投融資應以市場化為主，還涉及大量配套金融服務，包括代理行關係、銀團貸款、資金結算和清算、項目貸款、帳戶管理、風險管理等。



中國銀行（香港）副董事長兼總裁岳毅表示，中銀香港將積極參與「一帶一路」建設，與母行及其他金融同業一道構建「一帶一路」金融服務大動脈。今年為香港回歸20周年及中國銀行在港經營100周年，中銀將與香港各界一道把握「一帶一路」建設的重要戰略機遇，進一步明確定位和目標，加快推進相關業務的發展。