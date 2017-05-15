﻿中環續現搬遷潮 外資轉租太古坊

太古地產辦公樓業務董事Don Taylor接受訪問時指出，金融機構及律師事務所等搬遷的趨勢仍然持續，因而令港島東太古坊的商廈租務需求強勁，現正重建中的太古坊一座辦公室大樓亦已經獲得一批金融機構承租，租金與同區的水平相若。



太古坊最新租金目前由每方呎40元至40元高位水平，港島東中心呎租則由50元中位至60元高位不等。Don Taylor指出，金融機構及律師事務所等的營運開支之中，約一成左右為租金開支，佔最大比重的仍是員工薪酬，不過，這些企業都重視節省成本，因而會不時檢討各方面開支，包括寫字樓租金支出，也促使它們將辦公室地址搬至較低成本且交通方便的地方。由於太古城的配套設施齊全，也吸引了從事亞太區業務的跨國企業進駐，它們的員工也可經由機鐵方便前往機場，轉飛東南亞及北亞等地出差。



相對而言，中資企業則較著重商廈的知名度，所以都傾向留在中環，成本敏感度較低。太古針對的主要為跨國企業，他們亦要求先進的商廈設施。



由中環及金鐘改為進駐太古坊的租戶，保險業有保誠保險，及富衛保險。國際律師事務所則有富而德律師事務所（ Freshfields Bruckhaus Deringer ）、英國博聞律師事務所（ Berwin Leighton Paisner ）及英士律師行（ Ince ）。環保企業則有聯博香港（是由銅鑼灣搬至太古）。名牌零售商則有Burberry 及 Gucci。



太古坊重建計劃投資額150億元，將新建兩座甲級辦公樓太古坊一座及二座（各提供100萬平方呎辦公樓面面積） 、以及佔地20萬平方呎的開放休憩空間。