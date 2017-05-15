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﻿中國信貸謀攻印菲市場

2017-05-15 列印
　　中國信貸（8027）近年積極拓展東南亞市場，繼越南及新加坡之後，副主席兼首席執行官彭耀傑表示，今年目標是再投資多一個東南亞國家，首選地為印尼及菲律賓，認為當地人口稠密，發展潛力龐大。

　　同時，中國信貸計劃開拓兩個新業務，分別是資產管理，及保險。事實上，該集團今年已先後收購新加坡一資產管理公司，及一保險公司。彭耀傑預計，資產管理業務原則上今年將可錄盈利貢獻，保險業務則要視乎何時取得營運牌照，指按正常流程，料可於下月中取得牌照。他指出，過去3年該集團共集資43億元，現時已花了至少一半現金，其餘則投放於短期貸款，有需要時會拿回來作收購資金。
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