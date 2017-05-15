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﻿聯合光伏12億購水電項目

2017-05-15 列印
　　聯合光伏集團（686）昨天宣佈，斥資12億元收購西藏水電項目西藏藏能的75%股權，當中6億元以現金支付，餘下6億元以發行新股支付。

　　聯合光伏集團將以每股1.072元的作價，配售5.597億股新股予西藏藏能股權的賣方，以支付部份收購作價。以1.072元的配售價來說，較公佈交易前的最後收市價1.19元，折讓9.92%。以5.597億股來說，相當於集團擴大後股本的6.91%。

　　完成交易之後，西藏藏能將有三名股東，分別由西藏自治區投資有限公司持20%、西藏自治區國有資產經營公司持5%，而聯合光伏持餘下的75%股權。
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