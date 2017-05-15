﻿市場簡訊

—中國家居（692）昨日公佈，向福建高力置業董事長曾文彬，發行一億元換股債，初步兌換價為每股0.38元，較上周五收市價折讓約18.28%，可兌換約2.63億股股份，相當於已發行股本約3.76%，兌換股份將相當於其擴大後之股本約3.63%。







新昌管理集團（2340）宣佈，以近20%折讓，即每股1.09元，向不少於6名承配人，配售6952萬股，佔擴大後股本16.36%，集資7580萬元。配售價1.09元，較上周五收市價1.36元，折讓19.85%。







—萬科（2202）於深交所發公告表示，董事會決定在本年6月30日下午2時30分召開2016年度股東大會。會上將會審議2016年度的董事會報告、監事會報告、年度報告、利潤分配方案以及有關2017年度續聘會計師事務所的議案。



由於萬科董事會的三年任期已在3月結束，預料在股東會上，有關董事會改組的問題將會成為焦點。







—皇朝傢俬（1198）公佈8供1方式供股集資，將發行約2.2億至2.3億股，以每股認購價0.455港元計，集資不多於約1.05億港元。供股作價0.455元，較停牌前收市價0.5元，折讓約9%。該公司指，集資所得，約9千萬元至1.04億元將用作償還貸款及一般營運資金。該公司今天復牌。







—內地最大記憶牀褥製造商MLily（樂夢）傳與另一內地內地對手金可兒牀具，參與競逐身價估計達4億英鎊（約40億港元）的英國牀褥零售商Dreams，對手還包括英國牀褥商Silent Nigth。



—據外電報道，中興通訊（763）擬將其位於巴基斯坦的數碼電視業務擴展至更偏遠山區地帶。報道引述該公司執行副總裁張振輝指，中興將於「一帶一路」高峰會的開幕日上簽訂相關協議，並形容此項目是中巴兩國政府的一個關鍵的策略性項目。







—英國藥廠葛蘭素史克（Glaxo Smith Kline）傳準備向瑞士對手諾華藥廠，收購後者持有的葛蘭素旗下消費保健業務的36.5%，該合資業務是兩藥廠成立於2014年4月，包括店頭銷售的藥品牌子如Beechams和必理痛等。市場揣測諾華將於下月將持股售予葛蘭素，套現尋求與另一對手合併。







—日本《朝日新聞》周六引述消息人士報道，日本經濟產業省正帶頭為美、日在本月底共同競購東芝晶片業務作出準備。



報道說，競購金額將達2.8萬億日圓，日本半官方基金「產業革新機構」（INCJ）、日本政策投資銀行（DBJ）以及美國私募基金 Kohlberg Kravis Roberts（KKR）將共同出資1萬億日圓，8000億日圓向銀行舉債，其餘則由蘋果、富士通和NEC等公司出；與其他競購者比較，估計上述美日組合成功機會最大。







—媒體引述匿名消息人士報道，日本軟庫（Softbank）及其旗下美國電訊公司Sprint的高層，與另一家美國電訊公司T-Mobile母企德意志電訊（Deutsche Telekom）的高層，上周五展開了非正式接觸，初步討論合併交易事宜。



目前仍未有銀行正式受僱於這合併交易，但各大行正摩拳擦掌，期以雙方最終達成合併協議，它們可居中扮演重要角色。