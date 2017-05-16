﻿沙特俄國同意延長減產 油價四連升推高美股

油組有意延續減產期至明年首季尾的消息，刺激國際油價連升四日，攀上兩周高位，同時帶動能源股造好，成為美股升市動力。美股錄得兩連升，杜指截至四時收報20981點，升85點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收市報20981點，較上周五升85點；納斯達克指數收報6149點，升28點。標普500指數報2402點，升11點。滙控（005）美國預託證價格報68.87港元，較香港收市價升0.02港元；中移動（941）美國預託證價格報85.96港元，較香港收市價升0.41港元。



杜指漲85點 逼近兩萬一



國際油價持續造好，紐約6月期油價曾升1.82美元，升幅相當於3.8%，見每桶49.66美元；倫敦7月期油亦升1.79美元，相當於3.52%，至每桶52.63美元。齊齊在北京出席一帶一路高峰論壇的沙特能源部長法利赫和俄羅斯石油部長諾瓦克，指今年元旦起實施的減產協議雖然有成效，但未能讓全球庫存降至油組及其盟友的目標水平，兩人同意應該延長這個減產行動至明年首季尾。兩人昨日在聯合記者會上表示，有需要按已協定的減產數目來延長減產期間，以便能達至將全球庫存降至5年平均水位的目標。油組現行的減產協議是每日減產120萬桶，而俄羅斯等參與減產的非油組國則協議聯合每日減產60萬桶。



另外，美國新出爐的5月份紐約州製造業指數報-1點，遠低於分析師預測的7.5點和4月份的5.2點。而反映發展商信心的NAHB樓市指數5月份報70點，勝過預期的68點，與前月相若。



港股22月高 燃氣股洗倉



港股方面，在「一帶一路」概念支持，以及A股向好帶動下，恒指昨日反覆向上，臨近收市升幅更進一步擴大。恒指昨日高開76點，雖然升幅曾收窄，但午後重拾上升動力，最高曾見229點，高見25385點，創逾22個月新高，並以接近全日高位收市，收報25371點，升215點，成交額812億元。



中央銳意加大對「一帶一路」建設資金支持，相關概念股昨日造好，安徽海螺水泥（914）升3.6%、華潤水泥（1313）漲2.6%；基建股中國建材（3323）和亦升2.2%。此外，內地4月份新增貸款勝預期，加上A股走勢近日回穩，中資金融昨日有資金追入，建行（939）、工行（1398）和中行（3988）升幅由1.4%至2.4%。



不過，由於發改委擬削下游天然氣分銷業務的資產回報限制在6%的水平，導致燃氣股洗倉式下跌，新奧能源（2688）急瀉12%，華潤燃氣（1193）和中國燃氣（384）則分別插10.9%、8.8%。