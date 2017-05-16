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﻿信銀推保安認證App

2017-05-16 列印
  中信銀行（國際）將在本周三推獨立保安認證手機App「CITICtoken」。該行客戶使用CITIC流動理財服務，如股票交易、轉帳或繳費等需要雙重認證的服務，毋須再額外使用實體保安編碼器。

  信銀國際客戶策略及電子銀行業務執行總經理李慧燕表示，除了方便客戶體驗外，銀行亦可減少製造實體編碼器所需的塑膠及電子材料，新App可節省成本約近七成。

　　CITICtoken的保安程度與實體保安編碼器無異，認證時客戶需要在CITICtoken內輸入自設密碼作核實交易，用一部手機即可完成較高風險的交易。李慧燕表示，預計推出後，有一半原有客戶會由實體保安編碼器轉用CITICtoken，又相信會吸引到80%新客使用此App。她稱，未來一個月會陸續通知客戶。
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