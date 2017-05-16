﻿房產工業投資數據弱 內地經濟增長恐見頂 樓市調控已見效

內地繼早前公佈疲弱的進出口數據之後，國家統計局昨天公佈4月工業增加值、投資、消費、商品房銷售數據全線偏弱，顯示中國經濟反彈已現見頂跡象，下半年經濟下行壓力增加。經濟學家指出，房地產緊縮政策已經開始起作用，在第三季會對經濟有更大的負面影響。



國家統計局最新數據顯示，工業增加值由3月的7.6%，跌至4月的6.5%，按月放緩1.1個百分點，大幅低於市場預期的7%。4月社會消費品零售總額增速10.7%，按月減慢0.2個百分點，也不及10.9%的預期值。投資方面，1至4月累計的城鎮固投增幅收窄至8.9%，較1至3月減緩0.3個百分點，遜於9.1的預期值；1至4月民間固定投資增長6.9%，1至3月的增速為7.7%。



房產銷售增長持續放緩



房地產銷售方面，1至4月銷售面積增長15.7%，增速比1至3月回落3.8個百分點；其中4月銷售面積僅增長7.7%，增速較3月份「腰斬」近半；1至4月銷售額增長20.1%，增速回落5個百分點，增速連續6個月下滑。首4個月的住宅銷售面積、銷售額按年分別增長13.5%及16.1%，增幅同樣放緩。



瑞穗證券首席經濟學家沈建光認為，房地產緊縮政策已經開始起作用，在三季度會對經濟有更大的負面影響。經濟現在主要的問題是過熱和房地產泡沫，債務大幅上升，經濟放緩較為溫和。



前海人壽經營堪憂



保監會早前叫停寶能系旗下的前海人壽萬能險業務，已威力盡顯。《網易財經》昨報道，深圳保監局向保監會匯報稱，前海人壽「經營狀況堪憂、面臨嚴峻現金流風險、業務風險，以及人員流失。」其中，今年首季前海人壽總退保金額錄188.48億元（人民幣，下同），按年增長145.97%，退保率9.13%，遠高於5.04%的全國平均水平。目前，前海人壽未有回應。



深圳保監局披露，今年首季，前海人壽總公司原保險保費收入135.33億元，按年減少69.74%；其中，重災區的前海人壽深圳分公司首季保費收入僅得8.45億元，按年大跌87.90%，料無法完成全年保費目標。同時，深圳分公司近三年的退保金額分別為4.46億元、39.17億和66.44億元，按年大幅增加。2017年公司預計退保額達99.75億元，按年增長近50%，將佔深圳人身險市場的32.21%。



去年12月，保監會勒令前海人壽停止開展萬能險新業務，處罰其在三個月內禁止申報新產品。



另外，針對保險銷售欺騙、隱瞞等違規現象，保監會昨再下發專項檢查通知，重點檢查16家保險公司的46家分支機構，還將延伸檢查7間銀行類兼業代理機構。