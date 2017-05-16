﻿包銷商佣金大升 創板新股上市難

證監會年初出手整頓創業板後，近期創業板新股的包銷佣金，由過往的平均約3%至4%，狂飆最高達8%。市場人士指，上市難度增加、增設公開發售，及新股股價表現大不如前，均促使包銷商「獅子開大口」加價。另外，年初遭證監會叫停上市的尚捷（8183）捲土重來，今日起招股。



尚捷招股價介乎0.4至0.64元，每手5000股，入場費3232.25元；預計本月31日掛牌。今次增加公開發售部分，包銷團亦全部換人，公開發售及配售包銷佣金均為8%，出手之慷慨為非常罕見；其上市保薦人則仍然是大有融資。



尚捷主席兼行政總裁陳永啟表示，上次是集團自願煞停上市，希望有更多時間進行建帳程序。被問到包銷團全數更換，他表示，由於今次加入10%公開發售，因此策略有輕微調整，佣金方面則由市場決定。



尚捷招股 設公開發售



業內人士指，創業板新股集資額普遍僅數千萬元，因此包銷佣金會略高於主板，公開發售及配售的包銷佣金平均都約為3%至4%，但自從證監會與聯交所發表聯合聲明關注創業板配售情況，創業板新股的包銷佣金有上升趨勢。據本報統計，除了尚捷，有至少7隻近3月掛牌新股的包銷佣金達5%至8%，例如昨日已開招的建泉國際（8365）包銷佣金為7%。



雖然大部份創業板新股包銷佣金仍然維持「公價」，惟業內人士指，招股書所硬性規定披露的佣金為公開發售部分，配售部分的包銷佣金有否提高，公眾就不得而知。



另外，OKURA（1655）昨日首日掛牌，收報1.28元，較上市價1.2元升6.7%，每手帳面賺400元。



建泉昨日首日孖展銷情一般，5間證券商共借出103萬元孖展額，相當於公開發售集資1130萬元計，未足額。