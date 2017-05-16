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﻿丸龜傳10億購譚仔米線

2017-05-16 列印
　　經營日本大型跨國烏冬麵連鎖店「丸龜製麵」的Toridoll，有意收購香港米線連鎖店「譚仔雲南米線」。據《日本經濟新聞》報道，收購額或達10億港元。Toridoll解釋公司銳意發展不同品牌，打入國際市場，而「譚仔雲南米線」受到香港年輕人歡迎，迅速成長，不但有業績，亦清楚市場需要，因此希望能通過收購，擴大香港及中國的業務版圖。譚仔早於2008年因兄弟不和分家，現時持有「譚仔雲南米線」的同心飲食有限公司由譚家五弟譚澤均打理，而三哥譚澤群則另起爐灶創「譚仔三哥米線」打對台。資料顯示，現時兩兄弟仍共同持有「譚仔雲南米線」的香港商標，若丸龜要將「譚仔」商標一併收購，可能要跟三哥作協商。
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