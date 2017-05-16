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﻿希慎首季續約租金跌25%

2017-05-16 列印
　　希慎（014）主席利蘊蓮昨日表示，零售市道仍然面對壓力，該集團旗下商舖今年首季續約租金按年下跌25%，主要由於過去3年基數高所致。另外，該集團財務總監賀樹人表示，過去數年集團的零售續租租金升幅強勁，但他稱租金不會無止境上升，該集團會適時對商戶作出調整。

　　賀樹人解釋，過去數年商戶續租租金升幅強勁，惟預期近年已進入調整期。他又指，今年首季旗下零售商戶營業額按年升3%，若計及場內個別大型電子商戶，首季零售商戶的營業額則按年跌0.5%。至於利園第三期，將於今年第四季落成，屆時將新增50萬平方呎的樓面面積，他預計利園第三期在明年可為該集團提供收入貢獻。
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