﻿IFC外望——股東父子遭罰1.5億 山東墨龍股價反升

中證監嚴打內幕交易、操縱股價等違規違法行為毫不手軟，今年已頻頻開出「億元罰單」！其中，由實際控制人張恩榮、張雲三（圖）父子控制的山東墨龍（568），因業績變臉、內幕交易，敏感期超比例高位減持未公告，張氏父子被沒收違法所得及罰款合共1.53億元（人民幣，下同）！



山東墨龍原本去年首三季業績虧損2.19億元。在總經理張雲三授意下，財務人員大筆一揮，就離奇改為首三季扭虧為盈，盈利834萬元，還預告去年全年將盈利不超過1200萬元，完全弄虛作假。直至今年1月底，公司才修改口徑講真話：事實是去年勁虧6.5億元！



利用業績變臉的時間差，張氏父子借好消息出貨！張雲三於11月23日減持750萬股，套現8200多萬元；董事長張恩榮於2017年1月13日減持3000萬股山東墨龍A股，套現2.7億元！



億元罰單的消息公布後，令人不解的是，墨龍A股昨天一度漲停，收市報4.69元，升4.9%；其H股報1.29港元，升3.2%。其實，這案子還沒完結，下一步投資者還可以走法律途徑索賠。這時候敢入市，到底散戶怎麼想？真看不懂了。



國泰傳最快周五派肥雞餐



致力精簡經營及管理架構的國泰航空（293），市傳後勤部近期將大規模炒魷，除經理級或以上員工外，都有機會炒埋基層，受影響員工最快本周五將收到正式通知，真系慘慘豬。聽聞國泰會向被裁員工提供「肥雞餐」、最高補償12個月糧，員工醫療福利在離職後三個月仍可使用，離職一年可繼續購買優惠機票。



據講，國泰航空裁員主要針對約一萬名後勤人員，後勤人員中分A、B、C、D、E五級，A為最低級，E級是最高級，之前消息傳出裁員只涉及經理級或以上的C級員工，但最新講法係裁員將波及A、B級的基層員工，於第一輪中、高層裁員完成後，稍後會以面試形式，決定A、B級人手的去留。消息又指，最高層（即總監級別，E級）最快喺周五收到正式裁員通知，而經理級或以上員工則於下周一收大信封。國泰因為對沖燃油勁蝕，拖累業績，但香港整體經濟及航空業唔係咁差，所以就算今次受波及，相信被裁員工要搵番份工唔會太難啫！



高瞻