﻿市場簡訊

—瑞聲科技（2018）被沽空機構葛咸城研究狙擊，昨日再發公告反擊，瑞聲強調，公司良好毛利率來自自動化產線、先進材料研究、產品設計等的投資，認為報告中所指瑞聲採用有問題的會計處理，誇大與平滑公司盈利的敘述是毫無事實根據，且屬誤導。瑞聲昨日股價仍逆市下跌，開市後一度從96元急挫至88.7元，其後跌幅收窄，收報91.75元，跌4.43%。普遍大行則紛紛上調瑞聲目標價，野村將瑞聲目標價由100元上調至114元，維持「買入」評級。德銀同樣維持「買入」評級，將目標價從上調5元至105元。







—中國糖果（8182）宣佈，Ever Maple Flavors and Fragrances Holdings Limited（要約人）向中國糖果提出有條件現金要約，收購該公司全部已發行股本。要約價每股0.3565元，較停牌前收市價0.52元折讓約31.44%。哇哈哈宗慶後女兒宗馥莉為要約人實益擁有人。要約人無意將公司私有化，並擬維持股份於創業板上市。該股昨復牌股價曾升3成，收市報0.53，升1.92%。







—百麗國際（1880）公佈，截至2月底止年度業績，股東應佔盈利24.03億元人民幣，按年下跌18.09%，每股基本盈利為29.38分，派末期息6分。期內，收入417.07億元人民幣，按年升2.25%。另外外電報道，美銀美林正為百麗私有化安排280億元的聯貸，正尋求至少30億元的包銷承諾。提出私有化的要約人包括集團行政管理層及包括高瓴HHBH、高瓴HHBG及SCBL在內的股權投資者，涉資531億元。







—國美電器（493）公佈，建議將該公司英文名稱由「GOME Electrical Appliances Holding Limited」更改為「GOME Retail Holdings Limited」，並採納「國美零售」為中文名稱。該公司指出，更改名稱主要由於未來將由「電器零售商」轉變成為以「家」為主導的方案服務商和提供商，藉助「供應鏈」、「新場景」、「後服務」的強大支撐不斷升級新零售戰略。







—朗詩綠色地產（106）公佈，今年首4個月連同合營、聯營公司共同實現的「朗詩出品」簽約銷售額約67.24億元人民幣，涉及建築面積約25.91萬方米。上月該公司簽約銷售額約40.44億元人民幣，涉及的建築面積約12.65萬方米。







—依利安達（1151）截至今年3月底止首季營業額1.16億美元，按年上升3.77%，期內股東應佔盈利為891萬元美元，按年增長1.97倍，每股盈利4.77美仙。







—滙漢控股（214）昨日發盈喜，預期截至今年3月底止年度純利將按年大幅增加；該公司去年度賺5.5億元。溢利大增主因財務資產投資收益淨額及收入增加、投資物業重估盈餘增加、來自合營企業及聯營公司的應佔淨溢利，相對於去年錄得應佔淨虧損。







—萬科企業（2202）公佈，旗下北京萬科以不超過11.95億元人民幣，投資於中城乾元基金。該基金目標認繳出資總額不超過53.85億元人民幣，主要用於投資北京的地產項目。此外，上海中城和上海信託合計出資不超過41.87億元人民幣，而另外3家普通合夥人，包括翰業通、中城年代及上信坤朴，各分別出資100萬元人民幣。