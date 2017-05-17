﻿限機構投資者 散戶暫無緣 債券通開車 北向先行

香港回歸20周年，中央送上債券通作大禮，人民銀行與金管局昨聯合公告，將開展中港債券通。中港債券通初期先開通「北向通」，允許境外投資者進入內地債市，不設投資額度限制，惟暫只限機構投資者，散戶無份。然後再適時開通「南向通」，讓內地投資者投資香港債市，而債券通正式啟動時間將另行公告。



人行及金管局聯合公告指出，「北向通」指香港及其他國家與地區的境外投資者，經由中港基礎設施機構之間在交易、託管、結算等方面的互聯互通機制安排，投資於內地銀行間債市；未來將適時研究擴展至「南向通」，即境內投資者經互聯互通機制投資安排，投資香港債券市場。



「北向通」將遵守現行內地銀行債市對外開放政策框架，並尊重國際慣例做法；至於投資者和交易工具範圍均與人行相關公告規定範圍保持一致，同時沒有投資額度限制。



跨境監管執法有挑戰



人行指，會注重引入以資產配置需求為主的央行類機構和中長期投資者，「債券通」引入的境外投資者與已有可直接進入內地銀行間債市的投資者範圍相同，資金大進大出風險相對較低。然而，「債券通」將可能在跨境資金流動、投資者保護與市場透明度、基礎設施互聯、跨境監管執法等方面面臨一定風險和挑戰。



人行將與金管局等監管部門簽署合作備忘錄，債券通實施後兩地監管當局將在信息共享、聯合執法等方面進一步密切合作。人行認為推動債券通，有利於鞏固與提升香港國際金融中心地位、增加境外投資者的投資渠道，以及加大內地金融市場對外開放。



經港交所電子平台投資



金管局對債券通的推出表示歡迎，總裁陳德霖表示，這是國家推動資本帳開放的另一個里程碑。透過債券通提供的平台，香港可為境外投資者進入內地債市提供便利化的窗口，發揮香港作為國際金融中心的角色和資金進出內地的中介功能。金管局會與人民銀行和其他相關機構緊密合作，盡早落實和推出債券通。



根據債券通，結算安排是通過金管局的債務工具中央結算系統（CMU），在中央國債登記結算公司和銀行間市場清算所股份有限公司分別開立的帳戶進行。



金管局高級助理總裁李達志指，由於開戶手續和合規要求都會由CMU處理，有別現時直接投資內地銀行間債市必須到內地辦理開戶手續，故境外投資者可以更便利地參與內地債市，亦同時為香港帶來更多相關的金融服務需求。



交易安排方面，屆時境外投資者可經港交所的電子交易平台投資內地債券，惟暫時債券通未有開放予散戶參與。李達志解釋，債券通先北後南，因「北向通」的技術準備工作較成熟，故先推出。