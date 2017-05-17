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﻿杜指兩萬一關拉鋸

2017-05-17 列印
  美股繼續在高位爭持，新出爐的經濟數據和公司業績參差，油價大部份時間造好，但到美股早段蒸發升幅。杜瓊斯工業平均指數四時收報20979點，跌2點；納斯達克指數收報6163點，升14點；標普500指數收報2400點，跌2點。滙控（005）美國預託證價格報69.18港元，較香港收市價升0.18港元；中移動（941）美國預託證價格報86.94港元，較香港收市價升1.09港元。

　　美國新出爐的4月份新屋動工率和建屋批准數字，均意外報跌，上月新屋動工按月跌2.6%，至117萬間的年率單位，是6個月以來最低，且低於分析師預測的126萬間；4月份的建屋批准亦按月跌2.5%，至123萬間年率單位。聯儲局同日出爐的4月份工業生產則按月升1%，是逾3年最大的單月升幅。
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