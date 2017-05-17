﻿最多發46億股A股 人保擬上交所掛牌 須待股東證監拍板

此前一直在回歸A股上沒有具體時間表的人保集團（1339），終於傳來實質消息。人保集團昨公告，為進一步健全公司治理結構，打造境內外融資平台，擬申請發行不超過45.99億股A股，即不超過A股發行後總股本的9.78%，並在上交所上市，集資淨額將用於充實資本金。有關方案將須待股東大會審議批准，並須獲中國證監會及其他相關監管機構批准後實施。



人保集團旗下的財險（2328）於2003年11月率先來港上市；2009年9月人保集團整體改制，於2012年12月來港上市，成為首家整體上市的大型國有保險機構。之後，有關人保集團回歸A股的傳言此起彼伏，集團董事長吳焰也表明「肯定會回歸A股」，但一直未有合適的上市時機，也沒有明確的上市時間表。現時配合綜合金融發展需要，人保終於明確A股上市時間表。



另外，香港保險業監理處昨日宣佈，與中國保監會簽訂償付能力監管制度等效評估框架協議，開展內地與香港兩地保險償付能力監管制度等效評估工作。香港保監稱，目前內地和香港各自發展基於風險的現代化償付能力監管體系。協議訂明了等效評估工作的目標，是實現兩地償付能力監管制度的等效互認，並在此基礎上避免兩地監管重疊。



鴻海旗下將來港招股



保險業監理專員梁志仁表示，雙方的目標是在4年內完成等效評估。在完成有關評估工作前，雙方同意給予對方過渡性的監管安排，即承認對方的償付能力監管效能與己方的等同或相近，並商討過渡安排下的各項具體措施。



另一邊廂，台灣鴻海旗下的鴻騰六○八八精密科技（FIT Hon Teng）再度計劃登陸香港，昨日已重新遞交主板上市申請，市場消息指，鴻騰將於今年夏季招股上市；聯席保薦人仍舊是美銀美林、中金及瑞信。



鴻騰原定去年11月招股，惟市傳因不滿投資者出價過低而延後上市。鴻騰今次重啟上市計劃，暫未知集資規模，但鴻騰去年由傳出來港上市，集資額不斷下調，由最初的15億美元，削減30%至10億美元，之後在首次招股前夕再傳縮至6億美元。



螞蟻金服延遲上市



此外，外電引述銀行界消息稱，阿里巴巴關聯公司螞蟻金服的上市計劃，將推遲到2018年底或2019年上半年，主要因為其上市需要獲得監管部門的批准並專注於開展業務。巿場之前一直預期，螞蟻金服將於今年上市，但未知上市地點。



另外，尚捷（8183）和浩柏（8431）昨日捲土重來重啟招股程序，前者首日孖展已錄超購，5間證券行共為其借出930萬元孖展額；後者未足額。至於昨日第二日招股的建泉國際（8365），孖展同樣未足額。