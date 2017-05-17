﻿美圖大快活入「摩」 國泰輝山無得留低

MSCI明晟昨日公佈季度指數調整，旗下MSCI香港指數成份股將會剔出國泰，沒有加入任何股份；至於MSCI香港小型股指數加入8隻成份股，包括大快活（052）、中國金洋（1282）、天順證券（1141）、太和控股（718）、鼎億集團（508）、利寶閣（8102）、日成控股（3708）及五龍動力（378）。大快活昨日升3.88%，金洋及天順分別漲8.45%及10%。
MSCI中國指數加入近期大熱的美圖（1357）、敏實（425）、四環醫藥（460）及汽車之家等5隻股份。剔出輝山乳業、恒騰網絡（136）及中外運（598）3隻股份，全數改入MSCI中國小型指數。美圖全日升4.05%，收報10.78元。
而MSCI中國A股指數新增39隻，同時剔除22隻股份，MSCI中國A股小型股指數新增115隻股份，剔除11隻。有關指數成份股的變動將於本月31日收市後起生效。
大市方面，恒指昨日高開41點，續創22個月新高後掉頭向下，曾跌逾百點，其後跌幅收窄，跌35點，收報25335點；國指跌16點，報10433點，成交780億元。今日公佈首季業績的騰訊（700）曾見261.6元的新高，惟收市偏軟倒跌0.1%，收報258.8元；另一隻重磅股滙控（005）則連升10日，升0.22%，收報69元。
復星醫藥配股籌24億
另外，復星醫藥（2196）計劃向市場發售5500萬股新股，每股發售價介乎28.75元至29.65元，較昨日收市價折讓最多7.4%，集資最多16.3億元。若反應理想，配售規模可增至8000萬股，集資額增至最多24億元。