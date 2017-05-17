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﻿銀娛藉高科技吸千禧代

2017-05-17 列印
　　澳門博彩企業積極發展非博彩元素，以減少對博彩收入的依賴，銀娛（027）副主席呂耀東表示，澳門政府去年提出希望博彩企業的非博彩元素目標比例，到2020年可達到9%。就此，呂耀東稱該集團會努力達到此目標，惟有部份原因限制澳門非博彩元素的發展。呂耀東解釋，限制澳門非博彩元素發展的原因，其中為基建設施尚未成熟，但隨著日後港珠澳大橋落成，有望解決交通問題。另外，他又指澳門欠缺創新科技和演藝人才，這方面則需要時間培育人才。

　　呂耀東又指，未來的客群是千禧年代的年輕人，為打開此市場，該集團會加入更多高科技、電子競投的元素，以迎合千禧年代年輕人的喜好。
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