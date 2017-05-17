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﻿太地擬上海前灘拓項目

2017-05-17 列印
　　太古地產（1972）主席史樂山於股東大會表示，該集團投資內地項目已久，內地房地產增長幅度明顯。預計上海合營商業項目興業太古匯將於年內開幕，相信到時可刺激內地的租金收入。另外，亦計劃在上海前灘發展第二個項目，預期2021年落成。太古地產指，仍看好內地市場，未來將繼續於中國發展商業地產及酒店項目。

　　股東會上有股東質疑應否放棄連年虧損的酒店業務，史樂山強調，酒店在開業前期開支會較多，將於明年全部酒店開幕後再作評估，他表示，集團着重長期回報，相信長遠有利可圖。又預期酒店業務不會長期虧損。史樂山指，不會放棄酒店業務，會繼續在中國及邁阿密發展。
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