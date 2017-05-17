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﻿收入新高盈利微跌 偉易達派息倍增

2017-05-17 列印
　　偉易達（303）昨日公佈截至今年3月底止年度業績，期內收入20.79億美元，按年增12%，創新高。但由於整合LeapFrog業務有關的一筆過開支，以及錄得1700萬美元匯兌差額，期內純利按年微跌1.32%，賺1.79億美元，每股盈利71.3美仙。毛利率為33.2%，按年升1.8個百分點。該公司擬派末期息每股53美仙，按年大增1.1倍，連同中期息共派息70美仙，派息比率由58.2%上升至98.2%，重返以往水平。

　　該公司行政總裁黃子欣表示，去年收購的兒童電子遊戲品牌LeapFrog，現時已轉虧為盈。他認為，雖然目前中國市場對公司的兒童電子遊戲收入僅貢獻約5%，但隨着內地放寬一孩政策，預料比例會有所增長。他續指，有留意潛在收購項目，若今年內沒有重大收購，派息率會維持在過去的較高水平。另外，黃子欣又認為匯率波動，尤其是歐洲地區的政治變數，令歐羅及英鎊走勢不明朗，因而難以預計毛利率表現。他認為人民幣匯率相對偏低，有利紓緩成本，惟內地亦面對工資上漲問題。
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