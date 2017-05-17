﻿IFC外望——百麗上市威過工行 盛百椒歎變幻太快

除咗筍盤會俾人私有化，一代鞋王百麗（1880）喺零售市道下滑嘅情況下都要搞私有化。今年正值上市10周年嘅百麗，集團首席執行官盛百椒（左）喺記者會上，憶述公司上市時凍資仲多過工行（1398），覺得一家鞋廠做到咁都已經好威水。佢慨歎過去10年，公司曾經有好業績，到目前私有化，實在好難受。佢話公司失敗源於自己對市場變化未有正確預計，又搵唔到具體路向，唔敢大轉型，才拖延問題至今。



佢歸納出三點公司走向私有化嘅原因：第一係錯誤估計市場對性價比嘅要求，第二係便利化嘅問題，第三係個性化嘅需要。對於種種變化，佢承認自己沒有作出正確既判斷，又話若果公司一直唔轉型，會好危險咁話。佢仲好感慨話，市場變化實在太快，公司根本追唔上。



五一生日自嘲勞碌命



盛百椒喺記者會上仲提到自己剛剛五月一日過咗生日，今年已經65歲啦，但佢唔識開電腦，唔識用微信，對電子嘅嘢真係完全唔識，佢都唔知可以點幫公司轉型，所以都係交畀人去幫公司大轉型咁話。又笑自己話五一出世真係勞碌命！



紐國瑞典樓市爆煲風險高



中國人鍾意買磚頭，唔少發達國家都有本港同內地人買樓嘅足跡，高盛就發表咗份報告，評估G10當中，樓市爆煲風險最高嘅排名係紐西蘭、瑞典、加拿大、澳洲同挪威。高盛話，紐西蘭樓價兩年內回調嘅機率達到40%，可能下跌5%以上！



高盛呢份研究G10住宅市場嘅報告話，紐西蘭嘅樓價自2010以來升咗60%，當地最大城市奧克蘭平均樓價過去10年累計升咗91%，目前當地平均樓價超過100萬紐元（約536萬港元）。



高盛係用三個重要指標嚟評估G10嘅樓價水平，包括樓價同租金比、樓價同家庭收入比，同埋經通脹調整嘅樓價。高盛指，紐國同瑞典都係移民潮同人口增長，支持本土樓市需求，同澳洲、挪威同加拿大等地樓盤供應超過人口需求又有分別。至於其餘國家樓市爆煲嘅機率，瑞典係35%、加拿大係30%，瑞士、挪威同澳洲係20%至25%。



高瞻