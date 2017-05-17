﻿市場簡訊

—利豐（494）近年表現不如人意，再遭基金股東減持。澳洲聯邦銀行今年已六度沽售利豐，至今已套現約12.2億元，持股比例由年初的17%，降至少於10%。







—前日傳出和記電訊香港（215）擬出售旗下和記環球電訊固網業務，傳作價不少於78億元，刺激昨日股價升近7%，收市報2.45元。和電香港昨發公告表示，知悉股價及成交量波動，以及媒體對公司有可能銷售旗下固網業務的相關報道。至昨日止，尚未決定實行任何方案，亦不能保證上述程序會導致宣佈或完成任何交易。







—彭博新聞社引述消息人士指，私募基金Advent及上海醫藥（2607）正考慮收購德國非專利藥製造商Stada。報道指，初步作價每股約70歐羅，因現階段仍處於私下討論，暫未有決定，兩間公司也可能最終放棄投標。Stada於今年4月已同意賣盤予貝恩資本及Cinven，當時提出收購Stada的作價約為每股65.28歐羅，再加每股72仙歐羅股息，令Stada估值達53億歐羅，今次上海醫藥的出價較上次高約6%。







—經營Y-3和D-mop的永嘉集團（3322），其首席財務官王志強昨日表示，香港零售業務的挑戰很大，近兩個月集團同店銷售雖有增長，但仍不及過往水平，旗下Y-3和D-mop2016年上半年在港同店銷售增速為26%，去年7、8月間增幅降至13%，內地情況相若。現時集團旗下品牌在香港設有58間零售店，王志強表示由於舖租仍處於高水平，香港有關閉分店壓力。







—金融發展局主席查史美倫表示，希望換屆後政府能給予金發局更多的資源，並更快落實金發局的建議。查史美倫未有透露金發局在新一屆政府的角色會否有變，她指仍朝着成為法定機構的方向發展。查史美倫指，過去幾年金發局向不同機構借調人手，資源有限，連將金發局歷來發表的報告翻譯成中文，都要邀請多間投行義助才能成事，因此呼籲新一屆政府能給予金發局更多的資源。







—深滬交易所昨發佈《債券市場投資者適當性管理辦法》徵求意見稿，調整個人投資者的投資債券品種，合格個人投資者可以投資高信用評級（AAA）公司債；以及增加動態管理規定，在債券出現評級下調、違約等情形時，僅機構投資者可買入，新規於7月1日實施。目前，內地債券市場的合格境內投資者年收入需不低於50萬元；名下資產不少於500萬元；有兩年證券投資經驗。







—金管局公佈，本港首季信用卡應收帳款總額1168億元，按季下跌8.9%，按年增加0.1%。去年第四季則因節日消費及持卡人以信用卡繳付薪俸稅所帶動而增加8.5%。截至3月底，拖欠及經重組合併比率升至0.37%，按季上升0.04%，季度撇帳率維持在0.47%。







—香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，在剛過去的五一黃金周，本港整體酒店入住率平均為85%至90%，按年微升2至3個百分點，主要由於去年受到反內地客事件，令到訪港旅客減少所影響，個別三至四星級酒店平均房價上升3%至4%。平均房價約為每晚1200至1400元。銅鑼灣皇冠假日酒店最近申請改為商廈，可能是因應經營成本及利潤，而作出不同的商業決定，認為酒店地價及升值所帶來的收益，與商廈差距甚大。