﻿杜指瀉372點 恐慌指數飆 特朗普危機 震盪華爾街

美國總統特朗普身陷上任以來最嚴重的政治危機，連帶華爾街股市早段亦急跌，杜指一度大挫289點，見20692點，納指亦曾跌117點；美匯指數跌穿98點，為特朗普當選後半年以來新低。俗稱美股「恐慌指數」的標普VIX波動率指數，連續17日低於11點後，昨大幅回升至逾13點。



特朗普政治危機問題，拖累美股三大指數大跌，截至今晨四時，杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報20606點，跌372點；標準普爾500指數收報2357，跌43點。科技股納斯達克指數收報6011點，跌158點；滙控（005）美國預託證價格報67.11港元，較香港收市價跌1.59港元；中移動（941）美國預託證價格報85.17港元，較香港收市價跌0.63港元。



國會查「特式炒米」



美國媒體爆料，特朗普在2月曾要求當時的聯邦調查局（FBI）局長科米停止調查涉嫌「通俄」的前國家安全顧問弗林，科米為兩人對談作了紀錄。報道引起軒然大波，美國國會更表明會進行調查。



盛寶銀行商品策略部主管漢森表示，美國政壇陷入惡鬥，特朗普要履行他的經濟承諾，機會愈來愈渺茫。



Miller Tabak的分析師馬利表示，市場目前普遍反映了特朗普的經濟承諾可在明年初被通過，換句話說，有關承諾未來可能遭到延遲或根本無法兌現的因素，未有反映在股價內。「末日博士」麥嘉華也加入踩美股，認為美股已太貴，他已轉為投資歐洲股市。



不計今晨的大跌市，此前美股走勢異常牛皮，標普500收市升跌幅度不超過0.5%的日數，已連續維持15交易日，創自1969年以來最漫長的「冷靜期」。至於「恐慌指數」VIX已經連續17天低於11，前所未有。



港股回吐 科網股造好



美匯指數昨日低位曾跌至97.788的約半年來低位，跌0.32%。被視為避險貨幣的日圓曾漲至111.41兌1美元，升1.51%，為5月5日以來高位；瑞士法郎曾見98.08美仙，升0.52%。歐羅曾見1.1134美元，升0.46%，是去年11月9日以來高位；英鎊曾見1.2978美元，升0.47%。



港股方面，恒指昨日高開19點，全日反覆向下，午後跌勢加劇，收報25293點，跌42點。國指則收報10383點，跌50點。



成交額695億元，較上日減場84億元。多隻藍籌股下跌而拖低大市，國際金融股滙控（005）和友邦（1299）分別跌0.4%、1.3%，合共拖低恒指37點；建行亦跌0.9%，拉低恒指20點。



不過，科網股昨日則一枝獨秀逆市造好，其中IGG（799）更漲逾6%；中國擎天軟件（1297）和金山軟件（3888）則分別升2.1%、1.6%。至於早前有所炒作的一帶一路概念股，隨著「帶路」論壇結束而走軟，中交（1800）、中鐵（390）和中鐵建（1186）跌幅由0.9%至2%。