﻿金沙擬重建或加建項目

金沙中國（1928）總裁王英偉表示，有興趣繼續於澳門投資，若澳門政府有新地皮供應推出，該集團會留意及參與拍賣以發展新項目。他又指，集團旗下現有物業正計劃重建及加建，但他沒有進一步詳細說明。



王英偉昨日出席亞洲國際博彩娛樂展時稱，預計今年中場業務增長健康，其他對手新酒店開幕對集團影響不大。巴黎人去年開幕後，帶動旗下四季酒店、位於威尼斯人酒店及巴黎人之間的百利宮娛樂場的生意。



他又表示，該集團在非博彩方面，會做好零售業務，及提升餐飲業務。尤其隨着港珠澳大橋落成，預計會議展覽相關需求將會提升，金沙正計劃提供更多會展產品配合。該集團亦會研究新的博彩產品。