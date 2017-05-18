﻿首季賺144億勝預期 騰訊美市再創新高 推自家手遊衝出國際

騰訊控股（700）昨日派發截至今年3月底止首季成績表，受網遊及廣告維持強勁增長帶動，期內賺144.76億元（人民幣，下同），按年增長57.64%，較市場預期的130億元純利為佳，每股盈利為1.54元；期內收入更按年大增55%，至495.5億元。受業績勝預期刺激，騰訊於美國上市的預託證券（ADR）再創新高，一度升至263.28港元。



騰訊期內按非通用會計準則（non-GAAP）計算，股東應佔盈利為142.11億元，按年增41.66%。經營盈利192.72億元，按年增43.84%。騰訊首季收入大增，主要由智能手機及個人電腦遊戲、支付服務、數碼內容及網絡廣告所帶動。增值服務業務期內表現理想，收入按年增41%，至351.08億元。當中網絡遊戲收入更按年增34%，至228.11億元，期內個人電腦遊戲的收入為141億元，按年增長24%；社交網絡收入增長56%，至122.97億元。



手遊收入129億升57%



騰訊管理層昨日在電話會議中表示，各業務之中以遊戲業務最為重要，現積極打入國際市場，稍後亦會推出自家遊戲。智能手機遊戲的收入為129億元，按年增長57%，此乃受現有及新的遊戲如《王者榮耀》、《穿越火線：槍戰王者》及《龍之谷》所推動。



騰訊第一季網絡廣告收入增長47%，其中社交平台及其他廣告收入增長67%。新聞、視頻及音樂的廣告位產生的收入增長20%至25.09億元，主要來自移動端媒體平台騰訊新聞及騰訊視頻收入的增長。社交平台、應用商店、瀏覽器及廣告聯盟產生的收入增長67%至43.79億元，主要受來自微信朋友圈、微信公眾帳號、應用商店及手機瀏覽器的廣告收入增長所推動。



數位內容方面，隨著用戶為內容付費意願的增強及版權環境的持續改善，騰訊首季數位內容收入錄得快速增長。視頻訂購收入按年增長逾兩倍，此乃受自製作品如《鬼吹燈》及內容授權如《鄉村愛情9》所推動。就QQ音樂流媒體服務而言，騰訊通過增強用戶生成歌單、搜索及音樂視頻播放功能，令活躍用戶及付費用戶大幅增長。



必瘦站高位沽貨袋千萬



騰訊昨日的股東會上，場上有股東批評，騰訊派息比率僅為10%，與騰訊的規模不太相稱，騰訊執行董事兼總裁劉熾平回應時指出，該公司雖然有現金流，但為顧及未來投資需要，要有一定的保險系數應付，認為派息與預留資金發展兩者之間須取得平衡。



該公司主席馬化騰亦表示，近幾年派息已提高，希望保持穩健發展。該公司亦透露可能會分拆QQ音樂上市，但未有時間表。



另外，必瘦站（1830）公佈，於市場上出售合共23.5萬股騰訊股份，每股平均價格260.1元，套現約6112.35萬元，預期確認收益總額約為1000萬元。