﻿MSCI彈弓手拒納入 美圖「走樣」插一成

MSCI明晟日前大擺烏龍，在公佈季度檢討僅一日，便忽然撤回將美圖（1357）納入中國指數的決定。美圖「食詐胡」，股價一度跌逾10%，全日跌9.09%，收報9.8元，市值單日蒸發41.5億元。MSCI接受本報查詢時回應，美圖股份有禁售期限，未能符合流通市值要求，故撤回把美圖納入MSCI中國指數的決定。



MSCI今次不夠一日轉軚撤回美圖納入中國指數的決定，首先是計錯流通市值，其次，不排除是MSCI的主要客戶基金經理反對，在禁售期前入摩，變相要接貴貨。美圖公司表示，與MSCI並沒有接觸，此舉為MSCI內部決定，不會作出評論。證監對此事表示，個別時間不作評論。



投資學會主席譚紹興表示，如果有小股東看了MSCI報告而買入股票損手，可以到小額錢債追討，或去證監投訴。



此外，美圖上市不足半年，大股東蔡文勝之子Cai Rongjia近期頻頻沽貨，亦受市場關注。據招股文件披露，Cai Rongjia於去年12月美圖上市時共持有公司7.1%股份。據聯交所資料顯示，從美圖去年上市至今，Cai Rongjia前後持股減少8830萬股，至2.117億股股份，然而當中只有今年4月12日及5月5日的減持是有作價，分別以11.86元及11.8元，各減持30萬股，最近兩度減持套現逾709萬元。本月初減持後，Cai Rongjia持股量降至4.99%。



國泰彈半成 史樂山：出谷底



另一邊廂，遭剔出MSCI香港指數的國泰航空（293），昨日卻逆市大幅反彈，最高升上11.28元，收市仍升5%，報11.1元。國泰主席史樂山昨日出席股東大會時表示，最壞情況已過去。對於市場傳出國泰最快周五派「大信封」予後勤員工，史樂山指公司正研究向乘客提供服務的方式，不會降低服務質素，而且會減省成本，及精簡公司架構，但未有具體計劃可以交代。