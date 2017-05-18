 Advertisement
  • 2017年5月18日 星期四
  • 25º
  • 83%
熱門： WannaCry周浩鼎于素秋譚仔羅嘉瑞

日報新聞 > 財經

﻿博雅多賺13% 續谷手遊

2017-05-18 列印
　　博雅互動（434）昨日派發截至今年3月底止首季成績表，期內股東應佔利潤6744.1萬元（人民幣，下同），按年升13.1%；每股基本盈利9.9分，不派息。毛利率按年下降5.4個百分點，至57.7%。管理層表示，第二季將繼續加強棋牌類遊戲產品組合，豐富內地與海外遊戲品類，同時增加線上及線下賽事的投入，向棋牌遊戲領域全球領先品牌的目標穩步前行。

　　該公司於期內的收益按年增30.7%，至2.22億元。當中，網頁遊戲收入按年跌5%，至6303.5萬元；移動遊戲則增長53.5%，至1.59億元；付費玩家人數增長38.7%至234.9萬人；每日活躍用戶按年增25.5%至670萬人。博雅互動昨收報3.7元，升1.1%。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd