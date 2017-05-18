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﻿太地零售物業全線租出

2017-05-18 列印
  太古地產（1972）昨日公佈今年第一季度營運數據，旗下本港的整體辦公樓出租率接近100%，較去年第四季的99%為佳。期內，太古廣場、太古城中心及太古坊租金分別上升15%、10%及1%。零售物業方面，太古廣場購物商場、太古城中心及東薈城名店倉均錄得100%租用率，惟銷售額增長則有所下跌，跌幅分別為2.3%，7.7%及0.7%。

　　太古地產指太古廣場零售表現顯著改善，銷售額跌幅連續第四季度收窄，相信這個向好趨勢將繼續，反映租戶組合優化計劃有成效。去年陸續引入超過20間全新食肆、期間限定咖啡店及零售商舖，商場亦舉辦推廣活動，有助帶動零售額回升。
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