﻿全年賺18億創新高 德昌料生意續增長

德昌電機（179）昨日公佈截至今年3月底全年業績，受惠過去兩年收購兩間公司帶來的收入貢獻及內地汽車銷售去年大增等因素，期內純利按年增加38%，賺2.38億美元（約18億港元），創上市新高，每股盈利為2.1499港元，維持派末期息每股0.34港元。該公司主席及行政總裁汪穗中更預測，未來3至5年營業額將續有中單位數增長。然而考慮到原材料價格及工資持續上升，以及美元兌多種貨幣上升等因素，估計今個年度經營溢利有下跌壓力，該公司將進一步採取措施降低成本。



該公司於期內營業額按年上升24%，至27.76億美元，撇除匯率影響，其工商產品（IPG）於亞洲及歐洲巿場分別增長3%及18%，至2.14億及2.1億美元，但美國巿場則倒退3%，至2.14億美元。期內毛利率增加0.5個百分點，至26.9%。另外，德昌於本月16日完成收購漢拿世特科額外50%的股權，現時已持有漢拿世特科股權達80%，汪穗中表示，暫不考慮再增持股權。