﻿IFC外望——寄語港商爭氣 羅兵咸料零售好到2021

本港零售業有望出谷底！羅兵咸永道零售及消費品行業亞太區及中港主管合夥人鄭煥然（圖左）話，香港零售業今年開始會有好轉，仲話會好到2021年。佢又寄語香港零售業要生性啲，唔好好似百麗（1880）咁轉型一直又轉唔成，最後仲要被私有化，叫大家放膽進軍內地市場。



本港零售業唔單止要面向內地，仲要向電商方面發展，調查報告發現，67%中國消費者主要購物工具就係手機，本港零售界都要積極認真咁做好網上零售，佢再三引用百麗嘅例子，叫業界要認真考慮點樣發展電商。又話香港地，好似李超人咁話，人又少地又少，點搵到咁多錢先。所以都係要認真思考點面向祖國。



被問到香港零售業到底要喺內地做好電商定開實體店好，佢就話要兩樣一齊來，轉型就要決心加方法，唔好只係開個網上商店就算，要兩者配合，即係開網上店，又有實體店。客人網上睇完又去實體店睇吓實物，再喺網上買，咁就達到線上營銷，線上購買又可以帶動線下經營同埋線下消費。



另外，提到庫房「水浸」，鄭煥然就話希望財爺今年可以派吓錢，俾港人開心購物，反正大家都買唔起樓。講完佢就哈哈大笑咁走，而公司嘅職員聽完都偷笑，唔知大家係咪都覺得買唔起樓而苦笑呢？



瑞銀：亞洲將爆財富繼承潮



人類壽命愈來愈長，特別係啲大有錢佬，想佢哋死都冇咁易，君不見目前市面上俗稱「X神」、「X鱷」、「X人」嘅財主佬，個個都八張幾，仲紅光滿面添！不過話返轉頭，生老病死始終係自然規律，就算幾有錢最後都要報到，正所謂「All good things come to the end」；至於佢地啲身家咪由子孫繼承囉，又帶唔走嘅。



瑞士銀行家族理財集團嘅亞太主管邁赫什喺「家族理財室高峰會」講，相信未來5年亞太區將出現巨額財富遺產承繼潮，超高額淨財富（最少3000萬美元流動資產），期內將有三分一轉手，佔全球同類財富15%。



根據萊坊嘅《2017年財富報告》，去年亞洲區擁有超高額淨財富嘅有錢佬約有4.6萬人，合共坐擁4.84萬億美元（約37萬億港元）。瑞銀之前曾經講過，新興的亞洲經濟體，很快會迎來首個「大型跨代財富轉移」。



高瞻