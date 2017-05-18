﻿市場簡訊

—渣打集團（2888）行政總裁溫拓思自2015年上場後大肆重組改革，包括重訂私人銀行及財富管理業務的定位。不過，外電報道，渣打私銀行政總裁Didier von Daeniken在新加坡接受外電訪問時表示，雖然該行私銀業務繼續投資及招聘人手，但可能需要多於3年時間才可達致溫拓思於2015年所設定的AUM目標，即2018年時AUM要增至820億美元。目前渣打私銀的AUM為582億美元，即較2015年年底僅增12億美元。







—外電引述消息指，墨西哥當局就擴大調查有關當地債市價格操控一事，緊盯7間銀行，包括滙控（005）、摩通、花旗、美銀、巴克萊等。部份銀行已接獲通知要求提供調查相關資料。其中一間銀行已同意配合調查以換取較輕的懲罰。







—針對網上流傳前海人壽現金流受壓，令市場擔憂。前海人壽昨回應，目前現金流穩定，未來一年流動性指標將保持在合理安全範圍，說明具備較強的抵。對於匿名郵件傳前海人壽今年可能有600億元集中退保 ，公司未有回應。







—中國金融投資（605）公佈，向中合中小企業融資擔保公司配售合共2.43億股新股，每股作價0.68元，集資淨額約1.65億元，作為收購應付款項。配售股份佔該公司經擴大後股本約5.8%，設有24個月禁售期；配售價較收市價0.72元，折讓約5.6%。中合中小企業融資擔保佔該公司持股，將由10.4%增至15.4%。







—中國人保（1339）公佈今年首4個月的原保險保費收入，財險（2328）保費收入1170.79億元人民幣，增長8.92%。專責健康險、壽險的子公司保費收入各為173.58億元及683.45億元人民幣，分別按年大幅倒退8.49%及5.0%。今年今年首4個月中國太平（966）旗下太平人壽保費634.99億元人民幣，增長33%。







—美亞控股（1116）公佈，全資附屬公司百門投資向新加坡高等法院申請，包括針對百門前董事羅漢（他於今年2月14日被罷免之前，亦曾為廣州美亞股份的董事）發出傳訊令狀，指羅漢違反董事職責，在沒有授權情況下，擅自修改廣州美亞章程細則。







—秦皇島（3369）宣佈，持有96.08%的附屬公司滄州渤海以代價5.596億元人民幣，出售滄州渤海津冀集裝箱碼頭90%股權。







—興發鋁業（098）宣佈，私有化計劃於法院會議上未能獲所需之大多數批准及遭全體獨立股東所持全部股份中超過10%否決。不會進行私有化，且維持上市地位。







—冠捷（903）公佈，今年首季度由虧轉盈，賺989萬美元，每股盈利為0.42美仙，不派息。







—上海市住建委昨公佈，停止審批公寓式辦公項目，並按照商業辦公的規劃要求，重新審核尚未上市銷售的項目。上海市長應勇表示，清理「類住宅」是維護房地產市場秩序、加強房地產市場調控的重要舉措。上海進一步停止項目審批，已批未建項目，要重新審圖；在建未售項目，需全面檢查及整改；已售未交付入住項目，需整改驗收及鼓勵開發商自持出租。