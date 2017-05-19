﻿恐慌指數曾見16點 美股乏力彈 巴西又爆災

美國總統特朗普陷入政治危機，美股繼周三大幅下跌後，昨日仍缺乏明顯反彈動力，杜指收市報20663點，升56點。受累美股急跌，亞太區股市昨日全面下挫。無獨有偶，巴西總統特梅爾亦陷入政治危機，報道指特梅爾近期捲入一宗重大貪污案，巴西股市昨日甫開市即重挫超過10%。



美國總統特朗普深陷水門事件以來最嚴重政治風暴，投資市場再起波濤。美股杜指繼周三大跌超過300點後，昨日反彈乏力，截至今晨四時，杜指收報20663點，升56點；納指收報6055點，升43點；標普500指數則收報2365點，升8點。美股VIX恐慌指數一度升穿16點，其後回順至15點水平。滙控（005）美國預託證價報67.20港元，較香港收市價跌0.20港元；中移動（941）美國預託證價格報85.47港元，較香港收市價升0.27港元；騰訊（700）美國預託證價格報264.69港元，較香港收市價升0.69港元。



另一邊廂，巴西股市基準IBOVESPA指數昨日甫開市重挫超過10%，跌至60314點，主要受巴西總統特梅爾陷入政治危機影響。報道指，特梅爾近期捲入一宗重大貪污案，他同意付錢收買一位可能證人、要求他保持沉默的過程，已被秘密錄音。



騰訊力托 恒指險守25000



亞太區股市昨日則全面下挫，日經225指數和澳洲標普ASX200指數同跌近0.8%。A股方面，上證綜合指數和深圳成份股指數分別跌0.46%和0.56%。港股不能獨善其身，恒指昨日低開259點，其後跌勢加劇，急跌至268點，見全日低位25025點，險失守25000點關口，雖然見全日低位後跌勢略為喘定，並在騰訊（700）支撐帶動下，跌幅一度收窄至29點，惟午後因瑞聲科技（2018）再受到沽空機構追擊，拖累港股加深跌幅，收報25136點，跌157點，成交額較上個交易日大增222億元，至917億元。



交易商表示，特朗普遭指控干預聯邦調查，有被彈劾之虞，投資者擔心事件將推遲其兌現減稅、刺激經濟等承諾的進度；政治危機推升避險需求，投資者拋售股債等風險資產，轉投日圓、瑞郎和黃金等安全港。



好友：「特」辭職 杜指升千點



長期美股好友華頓學院金融教授Jeremy Siegel認為，目前正正是趁跌吸納股市良機，因為不論特朗普發生甚麼事，美國稅改還是能順利推行，因為共和黨至少未來兩年已掌握一切。他又預測，假如特朗普周四辭職，杜指有可能應聲大升1000點。



美國上周的首次申領失業援助者人數減少4000人，報23.2萬人，但數目多於市場預期的24萬人；四周移動平均數字亦減少3000人，至24.1萬人，創今年2月以來新低。前周的持續申領失業援助者人數減少2.2萬人，報189.8萬人。