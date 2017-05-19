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﻿業績遜預期 阿里受壓

2017-05-19 列印
  阿里巴巴昨日派發截至2017年3月底年度成績表，全年賺578.71億元（人民幣，下同），按年增長35%，攤薄後每股盈利為23.44元，按年增長40%。而截至3月底第四季則賺104.4億元，按年增38%，每股盈利為4.35元，按年增長45%，略低於市場預期的4.51元。

  雖然第四季收入增幅達60%，創上市新高，並宣佈進行為期兩年、涉資60億美元的回購計劃，但盈利遜預期，股價在美市早段曾跌5.57%，低見114美元，市值瞬間蒸發167億美元。

　　阿里全年總收入1582.73億元，按年增長56%。

  全年現金流錄得687.90億元，較2016財年的512.79億元增加34%。核心電商業務錄得季內收入315.7億元，按年增長47%。
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