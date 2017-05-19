﻿業績遜預期 阿里受壓

雖然第四季收入增幅達60%，創上市新高，並宣佈進行為期兩年、涉資60億美元的回購計劃，但盈利遜預期，股價在美市早段曾跌5.57%，低見114美元，市值瞬間蒸發167億美元。
阿里全年總收入1582.73億元，按年增長56%。
全年現金流錄得687.90億元，較2016財年的512.79億元增加34%。核心電商業務錄得季內收入315.7億元，按年增長47%。
鷹君集團羅氏家族爭產疑雲繼續發酵，上演猶如電視劇《溏心風暴》的劇情。三子羅嘉瑞稱母親羅杜莉君「不清不楚」入稟法院，且「被人隔離」；二子羅旭瑞昨日重申羅老太頭腦清醒，早前她入稟撤換家族信託公司，出於她個...
2017-05-19
台灣發生倫常慘案，一名長期照顧患有情緒病胞妹的中年男子，昨晨欲阻止胞妹強行外出，疑因情緒激動，揮菜刀斬向對方頸部數十次，其妹當場身首異處，疑兇逃返住所躲藏，一度與警員對峙，其後警方將他帶署調查。 事發在昨日上午約九時二十分，患有情緒病的五十二歲女事主欲離開高雄市苓雅區住所外出，其五十四歲兄長不欲胞妹離家，男方屢勸無效，事件演變成兄妹爭執，男方疑因情緒激動，在屋內取出菜刀追趕胞妹。 目擊者表示，男方由三樓追至地下時，其妹跪在路邊向兄長求饒，惟對方不為所動，揮刀斬向對方頸部數十次，其妹當場身首異處；不少人目睹案發過程嚇得尖叫起來，附近一名店主則連忙報警。 疑兇犯案後逃回...
2017-05-19
全球最大心形鑽石、重逾九十二卡的La Legende，周三在瑞士日內瓦一個拍賣會內，以一千三百三十萬美元（約一億三百萬港元）成交，打破一顆五十六卡心型鑽石，在二○一一年締造的一千零九十萬美元（約八千五百萬港元）成交紀錄，但仍低於原來估價最多六百七十萬美元（約五千二百萬港元）。La Legende由法國著名珠寶商Boehmer & Bassenge設計，它是鑲嵌在一條珍珠頸鏈上，份外顯得明亮。
2017-05-19
據《星島地產網》報道，二手再錄用家入市個案，美聯營業經理黃建軍表示，北角富澤花園富邦閣低層A室，面積約為650方呎，為3房連套房間隔，議價後以約980萬元成交，呎價15077元，買家見單位間隔方正實用...
2017-05-19
美國總統特朗普陷入政治危機，美股繼周三大幅下跌後，昨日仍缺乏明顯反彈動力，杜指收市報20663點，升56點。受累美股急跌，亞太區股市昨日全面下挫。無獨有偶，巴西總統特梅爾亦陷入政治危機，報道指特梅爾近期捲入一宗重大貪污案，巴西股市昨日甫開市即重挫超過10%。 美國總統特朗普深陷水門事件以來最嚴重政治風暴，投資市場再起波濤。美股杜指繼周三大跌超過300點後，昨日反彈乏力，截至今晨四時，杜指收報20663點，升56點；納指收報6055點，升43點；標普500指數則收報2365點，升8點。美股VIX恐慌指數一度升穿16點，其後回順至15點水平。滙控（005）美國預託證價報...
2017-05-19
篤定降班的CF格蘭納達今晚西甲煞科戰主場對愛斯賓奴，四月初接任的教練阿當斯爭取於主場球迷面前開齋，等收咧的愛斯賓奴無心無力隨時成人之美，直取主勝。now632台周六凌晨2:45直播 阿當斯於四月初臨危授命接掌格蘭納達，惟上任後球隊表現毫無起色，上輪作客不敵奧沙辛拿六戰全敗跌到榜尾。今仗為教練阿當斯爭開齋和擺脫包尾大幡的污名，格蘭納達上下都希望在主場擊敗愛斯賓奴，與球迷笑著告別西甲。 對手愛斯賓奴近五輪西甲一勝狀態低迷，上仗又已於主場謝幕戰意亦成疑，無心又無力難阻格蘭納達於煞科戰贏波。
2017-05-19
早前韓國女團AOA的「雪炫BB」在Instagram大晒其新玩具Leica Z2X菲林相機，無獨有偶，同團的另一女神申智珉亦拿着Fujifilm KLASSE，拍出復古味濃的照片，一眾K-Pop粉誓言...
2017-05-19
第十五屆世界傑出華人獎頒獎典禮昨日在灣仔會展隆重舉行，英皇集團主席楊受成博士擔任主禮嘉賓之一，今屆世界傑出華人獎得獎者包括影帝許冠文、科大校長陳繁昌及太子珠寶鐘錶集團副主席暨執行董事鄧宣宏雁等；首屆世...
2017-05-19
WannaCry勒索軟件侵襲全球電腦，歐洲淪為重災區，香港亦有電腦中招，幸而災情不太嚴重。這次全球電腦恐襲，顯示網絡世界危機四伏，不法份子神出鬼沒，令人防不勝防，警隊有必要大大增強警力，專門對付愈來愈普遍的網絡罪行。 大家求學、工作、消費、娛樂、交友等日常活動，離不開網絡世界，一按鍵盤，個人信用卡資料、錢銀支付、個人資料便在網上傳送，而不法份子千方百計，利用科技，在虛擬世界攔截，據為己有；或使用入侵程式，予取予攜。亦有騙徒利用網上隱蔽性，以虛假身份，招搖撞騙，或出售受管制物品，瞞天過海。 昨天警方網絡安全及科技罪案調查科聯同五大警區，展開大規模掃蕩管網上兒童色情物品，突擊搜...
2017-05-19
田泰安周三谷戰策「愛樂寶」贏出今季第三十一場頭馬，終於打破之前連續六個賽馬日無馬贏的悶局。雖然當晚他在第三場騎「精算博奕」被裁定不小心策騎，稍後要停賽兩日，但昨晨田泰安表示被罰不影響心情，周日騎足十場...
2017-05-19