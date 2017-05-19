﻿聯通子企虛報收入 橫跨五年涉資六億 去年帳目已扣除

聯通（762）旗下子公司陝西聯通涉收入報大數，外電昨日報道，陝西聯通涉偽造收入、盈利及資產數據，報道並無提及實際的數字，但聯通發言人已承認，陝西聯通確認分公司部份單位虛增收入，已經嚴肅查處並對責任人問責，同時加強監控，防範同類問題再發生。



中國聯通A股公司昨日傳出陝西聯通旗下分多個公司，自2012年到2016年間，涉跨部門偽造財務數據，通過各種手段如利用虛擬現金交費的方式虛增收入，虛假利潤和虛假資產。報道指約有17%偽造收入出自銅川和榆林兩個陝西城市的分公司，漢中分公司所偽造的收入則佔多於三分一。報道指涉事73名經理被革職、扣罰績效工資及暫停黨籍等處分。



今年盈利不受影響



中國聯通發言人表示，該公司通過內部監控系統發現陝西分公司部份單位虛增收入，已經嚴肅查處，並對責任人問責，同時加強相關監控措施，防範類似問題再發生。有關虛增收入的金額對公司的影響較小，並已於以去年度（2016年）財務報表更正。



消息人士透露，聯通於去年已發現有關問題，並於去年業績上已作出調整，涉及虛報的收入約6億元（人民幣，下同），並已於去年收入中扣減，故對今年盈利不會有影響。



雖然市傳涉及誇大的收入高達18億元，不過，消息人士指出，涉事公司虛報的收入只有約6億元，並指事件在2012年開始，首年涉虛報的金額只有數千萬元，其後數年每年只虛報約逾1億元，故實際虛報的收入為6億元，並於去年的業績中已扣減該6億元收入，故事件對今年業績不會有影響。



王曉初上任已全面整頓



他指出，估計是有分公司的管理層為爭取表現而虛報收入，據悉涉事的陝西聯通總經理亦已被免職，而且事件是前任董事長常小兵年代的事，王曉初上任聯通董事長後，已全面整頓，去年初已開始內部調查，並發現「報大數」事件，並嚴肅處理，讓其他分公司有所警惕。



分析料對股價影響不大



聯通股價昨日跌3.21%，收報10.24元。分析員認為此次事件對中國聯通股價影響不大，在昨日大市氣氛不佳的環境下，股價跌幅不算大。畢竟中國聯通規模大，個人員工行為未必是管理層問題。投資者手持聯通多屬長線投資，除非稍後有更多不利事件傳出，直接反映管理層素質有問題，否則拋售壓力不大。



另外，北京聯通宣佈，9月1日起全面取消手機內地長途費和內地漫遊費，並下調「一帶一路」沿線22個國家的國際漫遊費。