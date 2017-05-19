﻿「蝙蝠俠」關連圖施襲 瑞聲股價插10%停牌

瑞聲科技（2018）昨日遭沽空機構葛咸城研究（Gotham City Research）「突襲」，詳列旗下23間未披露的關連公司，其股東或管理層疑涉及瑞聲行政總裁的親友及助理，以隱瞞最少15億元人民幣的成本。該報告一出，瑞聲股價急跌近10%後停牌。



瑞聲上周遭葛咸城首次狙擊，僅發公告澄清未有停牌，但今次瑞聲似乎「投降」，面對股價昨午一度急跌逾11%，於下午3時17分申請停牌，停牌前跌9.8%，報82.6元。葛咸城重申，瑞聲股價會逐步跌至40至50元，認為只值44元。以現價計，自葛咸城上周四首度出手，瑞聲股價6個交易日以來已累跌26%，市值蒸發349億元，距離葛咸城目標價仍有近50%下跌空間。



詳列23間未披露關連公司



葛咸城上周已發表狙擊「預告」，指控瑞聲透過逾20家關連公司誇大與理順盈利，惟未有提供詳盡證據。葛咸城昨午突公佈43頁紙的詳盡報告，詳列瑞聲未有披露的23間關連公司的名字，及其股東或管理層均是瑞聲行政總裁潘政民的親友及助理，包括父親、妻子，叔叔，甚至是外母，其中一間名為宿遷啟祥電子科技，其持有人為黃勇東，與瑞聲行政總裁助理同名。



另一間疑去年與瑞聲的關連交易高達1.5億元人民幣、名為瀋陽中北通磁科技的公司，其主要股東及董事會成員為吳春媛，與瑞聲行政總裁太太同名，但瑞聲未有在其年報披露。



葛咸城指，瑞聲利用關連公司隱瞞最少15億元人民幣的成本，以誇大與理順盈利，令毛利率高於同行甚至高於蘋果。葛咸城又指，上述23家關連公司至少聘用6000名員工，但瑞聲未有申報，違反蘋果供應商守則。



摩根大通發表報告指，呼籲投資者未來3至6個月避開瑞聲，因沽空機構有機會作進一步指控，維持「中性」評級。