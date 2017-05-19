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﻿交銀國際今掛牌 暗盤微升

2017-05-19 列印
　　交銀國際（3329）今日掛牌，昨日暗盤價上升。據輝立資料顯示，交銀國際暗盤開市報2.69元，收報2.73元，每手1000股不計手續費賺50元。交銀國際發售價定為2.68元，接近招股價下限，預計淨集資16.84億元。香港發售部分錄得1.53倍的超額認購，國際配售部分則獲適度超額認購，合資格交通銀行H股股東的優先發售部分則錄得0.69倍超額認購。認購1手股投資者獲全數配股。

　　另外，內地物業管理公司浦江中國捲土重來，昨日向聯交所遞交主板上市申請。是次申請上市為該公司第三次闖關，該公司曾於2016年11月申請主板上市失效，此前亦曾於創板申請失效。該公司2014年、2015年及2016年純利分別為2931萬元（人民幣，下同）、3548萬元及3053萬元。
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