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﻿科網爆災 IGG倒插13%

2017-05-19 列印
　　近期極為強勢的科網股，因瑞聲（2018）昨日再被沽空機構狙擊，慘遭「火燒連環船」牽連，午後幾乎全線下挫。科通芯城（400）午後突遭洗倉，下午2時起出現大舉拋售，股價一小時內急挫逾30%，低見7.32元，惟之後反彈收復大部分失地，收市報10元，下跌6%。IGG（799）昨日早段創上市新高，但午後反倒跌13%，收市報11.08元；慧聰網（2280）最多跌近9%，收市報6.68元，跌6.6%；金山軟件（3888）報21.35元，跌4.9%；舜宇光學（2382）、網龍（777）亦跌逾3%。
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